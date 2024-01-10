Депутат ЛДПР в Алтайском крае подвел итоги года в промпроизводстве

09.01.2023, ИА “Атмосфера”

Председатель комитета АКЗС по промышленности, предпринимательству и туризму Владимир Семенов считает 2023 год успешным для алтайской промышленности. Это проявляется не только в росте индекса промпроизводства, но и запуске целого ряда крупных инвестпроектов. Мнение депутата приводит пресс-служба Заксобрания.

“Статистика за девять месяцев показывает рост к прошлому году 107%, что очень хорошие цифры. По СФО рост чуть меньше 100%, в целом по стране – 103%. Это говорит о том, что у нас промышленность развивается эффективно и энергично. Это связано и с СВО, и с импортозамещением, и с потребностью в новых товарах и услугах взамен тех, что ушли с рынка“, – отметил Семенов.

По словам парламентария, многим лидерам отрасли в прошлом году удалось запустить инвестиционные проекты. Так, компания “Сибирь-Полиметаллы” реализует инвестпроект стоимостью почти 40 млрд рублей, Барнаульский меланжевый комбинат – проект стоимостью 15 млрд рублей. Алтайский завод прецизионных изделий, у которого стоит задача в несколько раз увеличить производство, реализует инвестпроект размером 3 млрд рублей. Барнаултрансмаш вложил 4 млрд рублей в переоснащение, Бийский олеумный завод – 15 млрд рублей. Объем инвестиционных вложений по статистике за 10 месяцев 2023 года вырос в 1,6 раза по сравнению с 2022 годом.

“Произошел хороший рост зарплат в промышленности. Думаю, средняя зарплата по статистике составит без малого 50 тысяч рублей. Есть и сложности – кадров не хватает, причем этот дисбаланс с нами на долгие годы. Поэтому надо вкладывать средства в автоматизацию производства. <…> По моему мнению, стоит пересмотреть некоторые государственные стимулирующие инструменты, заниматься не созданием новых рабочих мест, а повышением эффективности производства”, – подчеркнул Владимир Семенов.

Отметим, что при принятии краевого бюджета на 2024 год была принята поправка об увеличении средств, которые пойдут на поддержку алтайской промышленности – с 200 до 240 млн рублей. Они будут направлены на компенсацию части затрат компаний на приобретение оборудования.

Также был продлен срок действия закона, который позволяет предпринимателям-новичкам, работающим по упрощенной системе налогообложения, иметь ставку 0%. “Мы добавили туда несколько новых направлений – ИТ, производство беспилотников, спортивная сфера. Это эффективная мера поддержки для тех, кто собирается начать бизнес“, – отметил депутат АКЗС.

Взято отсюда.

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