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Депутат рассказал, что необходимо, чтобы получать пенсию в 50 тысяч рублей

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Депутат рассказал, что необходимо, чтобы получать пенсию в 50 тысяч рублей

Пенсия. Выплаты. Фото: pixabay.com

Парламентарий отметила, что многие россияне соглашаются на неформальную или частичную занятость, когда им выплачивают часть зарплаты в конверте, однако это не формирует будущую пенсию

Для получения достойной пенсии россиянам нужно работать за белую зарплату, копить пенсионные баллы, а также не соглашаться на частичную занятость, заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб, сообщает “Лента”.

“Необходимо выработать определенный страховой стаж, это 15 лет, и получить высокие пенсионные баллы. Для последнего нужно работать в белую в формальном секторе экономики, быть занятым в соответствии с законодательством так, чтобы работодатель выплачивал все взносы”, – рассказала она.

Парламентарий также добавила, что чем выше зарплата, тем больше будет и пенсия, однако личные показатели тоже важны.

Кроме того, Светлана Бессараб напомнила, что ежегодно средняя пенсионная выплата растет, однако кто-то получает чуть выше прожиточного минимума, а кто-то значительно больше.

“Поэтому, конечно, лучше работать в соответствии с российским законодательством, чтобы получать достойные выплаты”, – заключила чиновница.

Ранее барнаульцы рассказали, какую пенсию они мечтают получать. Напомним, что в ноябре 2023 года средний размер выплат по стране составил 20,3 тысячи рублей. При этом сами россияне мечтают о пенсиях почти в 2,5 раза больше.

Взято отсюда

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