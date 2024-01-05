Сергей Малинкович Фото: Виталий Барабаш

Всего в ЦИК подали документы 15 человек: девять кандидатов, выдвинутых на съездах политических партий, и шесть самовыдвиженцев

ЦИК зарегистрировал лидера партии “Коммунисты России”, депутата АКЗС Сергея Малинковича для участия в выборах президента РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Отметим, что 1 января 2024 года завершился срок выдвижения кандидатов. Всего в ЦИК России поступило 33 уведомления о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов на должность президента: девять – от политических партий и 24 – от самовыдвиженцев.

Из них в ЦИК подали документы 15 человек: девять кандидатов, выдвинутых на съездах политических партий, и шесть самовыдвиженцев.

“Четыре претендента на кандидатство не смогли в полном объеме выполнить требования законодательства и в представленных ими документах содержались настолько грубые ошибки, что Центральная избирательная комиссия была вынуждена отказать в регистрации уполномоченных представителей данных кандидатов”, – пояснила глава ЦИК Элла Памфилова.

Ранее “Толк” писал, что депутат Алтайского краевого заксобрания и лидер партии “Коммунисты России” Сергей Малинкович подал документы в Центризбирком РФ для участия в выборах президента. Он стал кандидатом от своей партии.

Напомним, “Коммунисты России” определились с кандидатом на выборы 28 декабря. Им стал лидер партии 48-летний Малинкович. Однако представители других левых фракций настроены весьма скептически насчет его кандидатуры. Так, по словам зампреда фракции компартии в АКЗС Антона Арцибашева, оно представляет собой пример “странного поведения”.

Взято отсюда