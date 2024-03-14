Депутаты АКЗС предлагают ввести дополнительные правила для водителей электросамокатов

На мартовской сессии АКЗС депутаты планируют обсудить обращение в Правительство РФ с предложением внести изменения в Правила дорожного движения (ПДД). Поправки коснутся так называемых средств индивидуальной мобильности (СИМ) – самокатов, гироскутеров, моноколес. Об этом у себя в телеграм-канале сообщил заместитель председателя АКЗС – председатель комитета по правовой политике и местному самоуправлению Денис Голобородько.

«Сейчас, в середине марта, тема кажется не слишком актуальной, но вот уже несколько лет с приходом тепла вновь и вновь можно услышать о наездах на пешеходов или травмах, которые получают лихие любители самокатов», – отметил он.

В 2023 году в Алтайском крае зарегистрировано 30 ДТП с участием электросамокатов, в которых пострадали более 30 человек (в том числе 11 детей). Вопрос регулирования ПДД в отношении средств индивидуальной мобильности не раз поднимали на разных уровнях. В прошлом году в России изменили технические стандарты в отношении самокатов и пр.

Депутаты АКЗС вместе с коллегами из ГУ МВД по Алтайскому краю проработали предложения по внесению поправок в ПДД.

Что предлагается изменить:

ограничить скорость передвижения на СИМ по тротуарам, пешеходным дорожкам и пешеходным зонам до 8 км/ч. Сейчас это ограничение в правилах не прописано;

сделать обязательным ношение велошлема для водителей велосипедов и средств индивидуальной мобильности, но только при передвижении по велодорожкам, проезжей части или обочине. Сейчас такое требование существует только для водителей мопедов;

обязать водителей велосипедов, мопедов и СИМ обязательно иметь при себе светоотражающие элементы, чтобы быть более заметными в темное время суток. Сейчас наличие таких элементов является обязательным только вне населенных пунктов.

Как считает Денис Голобородько, предложенные изменения в полной мере не смогут снять все острые вопросы по теме электросамокатов и подобных средств передвижения, но позволят обеспечить большую безопасность для всех участников дорожного движения.

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