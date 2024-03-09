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Пластиковые окна в Горняке

Депутаты АКЗС с рабочим визитом посетили Зональный район

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Депутаты АКЗС с рабочим визитом посетили Зональный район

Председатель комитета АКЗС по здравоохранению Владимир Лещенко и председатель комитета АКЗС по строительству, ЖКХ, транспорту и связи Игорь Панарин проверили, как идет капитальный ремонт одной из школ Зонального района.

Депутаты посетили село Плешково. Местная школа вошла в федеральную программу «Модернизация школьных систем образования». Программа подразумевает проведение капитального ремонта в школе на конкурсной основе. Капремонт Плешковской СОШ начался 20 февраля этого года, его планируют завершить уже 25 августа. За это время подрядчики должны заменить системы отопления, освещения, канализации, оповещения, пожаротушения и охраны, отремонтировать фасад, входные группы, сменить двери и окна, провести отделочные работы, сделать ограждение и освещение здания. Также будет приобретена мебель и оборудование для технического оснащения учебных кабинетов.

На время ремонта школы учебно-воспитательный процесс организован в трех приспособленных зданиях. Учеба ведется в одну смену. Питание детей организовано по месту их обучения.

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Взято отсюда.

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