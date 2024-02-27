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Депутаты АКЗС утвердят порядок награждения медалью «За заслуги в развитии законодательства и парламентаризма»

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Депутаты АКЗС утвердят порядок награждения медалью «За заслуги в развитии законодательства и парламентаризма»

На сессии Алтайского Заксобрания 29 февраля депутаты рассмотрят положение о медали «За заслуги в развитии законодательства и парламентаризма».

Медаль входит в систему краевых наград – соответствующие изменения в краевое законодательство были приняты на сессии в ноябре.

Как рассказал заместитель председателя АКЗС – председатель комитета по правовой политике и местному самоуправлению Денис Голобородько, претендовать на награду смогут граждане, имеющие не менее 10 лет стажа в сфере развития законодательства, парламентаризма и межпарламентских связей Алтайского края. Всего в год будет вручаться не более 10 таких наград.

Инициировать ходатайства о награждении могут председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания и Губернатор Алтайского края.

Предполагается, что рассматривать ходатайства и документы о награждении будет Мандатная комиссия АКЗС. Постановление о награждении медалью будет приниматься в ходе сессии краевого парламента большинством голосов. А само вручение будет проходить накануне Дня российского парламентаризма 27 апреля или на юбилейных мероприятиях представительной власти Алтайского края (обычно – в декабре).

Взято отсюда.

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