Депутаты БГД приняли участие в совещании по реализации проектов инициативного бюджетирования в Центральном районе

18 января в администрации Центрального района обсудили реализацию проектов инициативного бюджетирования. Совещание провела заместитель главы администрации Центрального района, руководитель аппарата Ольга Новикова . В совещании приняли участие представители городских комитетов по дорожному хозяйству и транспорту, благоустройству, образованию, общественных связей и безопасности, а также депутаты барнаульской Думы Павел Авкопашвили и Ирина Молчанова .

На совещании обсудили правила сбора инициативных платежей и сроки реализации проектов, а также проблемные вопросы, которые могут возникнуть в ходе реализации проектов, исходя из опыта прошлых лет. Напомним, что в 2024 году комиссия по проведению отбора инициативных проектов поддержала 14 проектов, которые будут реализованы на территории Центрального района. Сегодня одной из актуальных тем для жителей Центрального района является ремонт дорожного полотна. Четыре проекта предполагают ремонт дорожного полотна на участках дорог в селе Лебяжьем по улице Сиреневой, поселке Центральном по улице Мурманской, поселке Черницк по улице Светлой, а также в поселке Борзовая Заимка по улице Стрелецкой.

Также горожане вышли с инициативой по обустройству линий наружного освещения на участке улицы Сиреневой в поселке Ягодном и переулка Трансформаторного в селе Лебяжьем. Горожане предложили благоустроить территорию отдыха в поселке Кирова. Поступили от барнаульцев проекты по благоустройству детских и спортивных площадок на территории детского сада №177, школы №96, на улице Димитрова и в поселке Центральном на улице Ростовской. Для детей с ограниченными возможностями будет построена детская площадка на территории детского сада №197. Инициативная группа поселка Бельмесево предложили построить дорожки для катания на велосипедах и роликах на пересечении улиц Детской и Отечественной, а родители воспитанников детского сада №239 инициировали благоустройство территории детского сада. Депутаты отметили, что барнаульцы с каждым годом активно принимают участие городском проекте инициативного бюджетирования, выдвигая свои идеи. На реализацию проектов Центрального района направлено более 17 млн. рублей.

Взято отсюда.

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