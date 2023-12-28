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Депутаты БГД принимают участие в предновогодних праздниках

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Депутаты БГД принимают участие в предновогодних праздниках

Председатель комитета по социальным вопросам и молодежной политике БГД Марина Понкрашева приняла участие в интерактивном новогоднем представлении «По страницам Волшебных сказок», которое прошло в Центре развития творчества детей и молодежи Железнодорожного района.

«Представление было чудесным! Вместе с главной героиней зрители попали в книжный переплёт. Благодаря их общей смекалке, помощи положительных героев и символов Нового года, добрым силам удалось увернуться не только от хитростей злодеев, но и противостоять коварному плану Ширлина-Мырлина. Все зрители были спасены! А это означает, что Новый год обязательно наступит!», – поделилась Марина Понкрашева.

После новогоднего представления 50 юный жителей ТОСа «Красноармейский» получили сладкие новогодние подарки от депутата городской Думы.

Также на базе гимназии №69 народная избранница, совместно с ТОСом «Красноармейский», организовала новогодний праздник для детей.

Еще одним дворовым праздником для жителей Барнаула стало новогоднее представление в поселке Центральном, в котором принял участие депутат БГД Павел Авкопашвили . По его словам, для жителей поселка была создана волшебная новогодняя атмосфера:в программе были песни, танцы и веселые конкурсы.

«Новый год – новая страница жизни, так пусть на ней не будет пустого места, пусть она заполнится множеством красок, ярких событий и приключений. В новом году пусть всем сопутствует удача, успех и хорошее настроение!» – сказал в своем поздравлении Авкопашвили.

Также председатель комитета по законности и местному самоуправлению БГД Иван Огнев принял участие в дворовом празднике ТОСа «Гущинский».

Взято отсюда.

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