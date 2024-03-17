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Депутаты Бийска приглашают проголосовать на выборах президента РФ

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Депутаты Бийска приглашают проголосовать на выборах президента РФ

Жителей Алтайского края приглашают принять участие в выборах президента РФ

Депутатский корпус Бийска во глава с мэром Виктором Щигревым приглашает проголосовать на выборах президента Российской Федерации. Об этом сообщает администрация Бийска.

“Приходите! Поддержите нашу страну своим голосом!”.

Виктор Щигрев Фото: ТГ-канал Виктора Щигрева

Мэр города Виктор Щигрев лично обратился к бийчан и поздравил с Масленицей, а также напомнил, что сегодня в Алтайском крае стартовал заключительный день выборов президента РФ.

“Это самое главное и важное историческое событие в нашей стране”, – отметил Виктор Щигрев.

Депутаты отметили, что сегодня проходит главное событие в стране – выборы президента РФ. Поэтому важен каждый голос.

Депутаты Думы Бийска Фото: “Бийск официальный”

“Мы просим Вас прийти и осуществить свой выбор на избирательных участках”, – отметил Сергей Ларейкин, председатель Думы Бийска.

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Взято отсюда

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