Депутаты Бийска приглашают проголосовать на выборах президента РФ

Жителей Алтайского края приглашают принять участие в выборах президента РФ
Депутатский корпус Бийска во глава с мэром Виктором Щигревым приглашает проголосовать на выборах президента Российской Федерации. Об этом сообщает администрация Бийска.
Виктор Щигрев Фото: ТГ-канал Виктора Щигрева
“Приходите! Поддержите нашу страну своим голосом!”.
Мэр города Виктор Щигрев лично обратился к бийчан и поздравил с Масленицей, а также напомнил, что сегодня в Алтайском крае стартовал заключительный день выборов президента РФ.
“Это самое главное и важное историческое событие в нашей стране”, – отметил Виктор Щигрев.
Депутаты отметили, что сегодня проходит главное событие в стране – выборы президента РФ. Поэтому важен каждый голос.Депутаты Думы Бийска Фото: “Бийск официальный”
“Мы просим Вас прийти и осуществить свой выбор на избирательных участках”, – отметил Сергей Ларейкин, председатель Думы Бийска.
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Взято отсюда