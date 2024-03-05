Вячеслав Франк Фото: Олег Укладов

Завершая отчетное выступление перед депутатами, глава города поблагодарил их за совместную работу и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество

Депутаты Барнаульской городской Думы поддержали отчет главы Барнаула Вячеслава Франка, сообщили в мэрии.

В конце выступления глава города поблагодарил депутатов за совместную продуктивную работу на благо жителей и выразил надежду на дальнейшее конструктивное сотрудничество.

“Хочу выразить слова благодарности всем, кто каждый день делает нашу жизнь лучше. Кто готов бескорыстно помогать и поддерживать, кто неравнодушен к чужим проблемам. Жизнь доказала – сплоченность перед трудностями обеспечивает достижение поставленной цели. На Мемориале Славы мы торжественно зажгли Вечный огонь от частицы огня с Могилы Неизвестного солдата. Это дань памяти бессмертному подвигу и напоминание о единстве нашего народа! От нашей совместной работы зависит главное – Победа и дальнейшее развитие страны, края и родного Барнаула”, – цитирует мэра пресс-центр.

Напомним, в своем отчете Франк обращался к конкретным социально-экономическим показателям, напомнив, что качество жизни барнаульцев в первую очередь зависит от развития экономики.

Взято отсюда