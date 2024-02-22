Депутаты городской Думы приняли участие в отчетах глав районов города

На уходящей неделе в городе Барнауле прошли отчеты глав районных администраций за 2023 год, в которых активное участие приняли депутаты городской Думы.

Так, 21 февраля с отчетами о своей деятельности выступили главы администраций Центрального, Октябрьского, Железнодорожного и Индустриальных районов. Отчет о деятельности администрации Ленинского района состоялся 20 февраля.

В рамках всех отчетов главами районов традиционно отмечается тесное взаимодействие с депутатским корпусом в решении таких масштабных вопросов как строительство и ремонт социальных объектов, комплексное благоустройство дворов, капитальный ремонт многоквартирных домов и строительство спортивных площадок.

Отчет главы Октябрьского района посетили председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич, а также городские депутаты Павел Кравченко, Светлана Бочкова, Людмила Ананьина, Дмитрий Ильиных. Председатель гордумы так прокомментировала итоги деятельности Октябрьского района в 2023 году и состоявшиеся отчеты глав районов в целом: «На этой неделе главы районов города Барнаула отчитываются о проделанной работе за 2023 год. Данные мероприятия важны, поскольку благодаря ним мы можем оценить эффективность и динамику развития района и всего города в целом. Депутаты Барнаульской городской Думы всегда стараются выстроить тесную взаимосвязь между администрацией и жителями города, это подтверждается и в Октябрьском районе».

На отчете администрации Ленинского района присутствовали городские депутаты Иван Огнев, Азер Алиев, Иван Гладких, Николай Савинский, Роман Ильин. Председатель комитета по законности и местному самоуправлению Иван Огнев в своем выступлении отметил качественные изменения, произошедшие в жизни Ленинского района в минувшем году:

«Сегодня работа администрации района выстроена таким образом, чтобы оперативно реагировать на обращения, поступающие от жителей. Конечно, есть среди них и такие, на решение которых уходят годы, как это было со строительством амбулатории в селе Гоньба. Однако, общими усилиями депутатского корпуса, и благодаря помощи всех уровней власти был выполнен и этот наказ. В канун новогодних праздников амбулатория была сдана в эксплуатацию», – подчеркнул депутат.

В зале Центра развития творчества детей и молодежи отчитался перед общественностью глава администрации Железнодорожного района Андрей Курышин. Глава администрации рассказал о выполненных задах и реализованных проектах в 2023 году. В обсуждении доклада приняла участие депутат гордумы по округу №1, председатель комитета по социальным вопросам и молодежной политике Марина Понкрашева.

«Понравилась структура отчета, которая несколько отличалась от привычного формата. Были обозначены достижения района в разных сферах. А также, кроме перечисления проблем, глава района поставил четкие задачи, которые нужно решить для их устранения. Приняла участие в обсуждении доклада, обозначила основные форматы взаимодействия администрации Железнодорожного района и депутатского корпуса, поговорили о совместно реализованных проектах», – поделилась народная избранница

В Индустриальном районе краевой столицы также состоялся отчет по итогам работы администрации в 2023 году и задачам на 2024 год. В торжественном мероприятии Индустриального района приняли участие депутаты городской Думы, а именно: Юрий Ряполов, Дмитрий Денисов, Сергей Струченко, Лариса Белькова, Дмитрий Аганов, Дмитрий Мавлютов, Инна Анисимова.

В своем выступлении на отчете депутат городской Думы, главный врач консультативно-диагностической поликлиники №14, Дмитрий Денисов отметил:

«5 февраля поликлиника №14 приняла своих первых пациентов в новом здании. Запущен процесс увеличения перечня оказываемых видов медицинских услуг. К нам приходят новые специалисты, причем достаточно высокого уровня, имеющие статус кандидатов медицинских наук. Современное медицинское учреждение невозможно представить без благоустроенной территории рядом с ним. Возле поликлиники расширена парковка, обустроены светофоры, появилась альпийская горка, высажены яблони вдоль улицы Лазурной, установлены садово-парковые диваны», – рассказал депутат.

Глава Центрального района Барнаула Максим Сабына представил отчет об итогах работы администрации в 2023 году. На итоговом совещании присутствовали представители предприятий промышленности и потребительского рынка, жилищно-коммунальной сферы, педагоги, врачи, общественники. В отчете главы Центрального района приняли участие депутаты, избранные на этой территории: Вячеслав Перерядов, Елена Азарова, Виталий Казаков, Ирина Молчанова, Павел Авкопашвили.

После отчета главы района с докладами выступили заместитель председателя Правительства Алтайского края – руководитель Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края Виталий Снесарь, заместитель председателя постоянного комитета Алтайского краевого Законодательного Собрания по правовой политике и местному самоуправлению Максим Кочев, депутат Барнаульской городской Думы VIII созыв Ирина Молчанова, директор гимназии №27 Ольга Бутенко. В своем выступлении Ирина Молчанова положительно отметила работу команды администрации Центрального района в прошедшем году и пожелала дальнейших успехов и процветания району.

Просмотров: 6

Взято отсюда.

алтай последние новости , новости горного алтая в контакте ,