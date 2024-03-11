Депутаты городской Думы провели очередные встречи с активными жителями Барнаула

В преддверии международного женского дня городские депутаты поздравили женщин Барнаула с Международным женским днем.

Николай Савинский организовал праздничное мероприятие для домкомов и активных жителей многоквартирных домов Ленинского района.

«Вместе с жителями послушали душевные песни, полюбовались зажигательными танцами молодого поколения, пообщались на актуальные темы. Постараемся такие встречи проводить чаще! Это не только возможность понять, какие вопросы сегодня волнуют жителей, как реализуются программы, исполняются наказы, но и отличный повод подарить друг другу хорошее настроение!», – поделился депутат.

Депутаты городской Думы Вячеслав Перерядов , Павел Авкопашвили и Виталий Казаков совместно с главой администрации Центрального района Максимом Сабыной поздравили женщин-руководителей общественных и ветеранских организаций Центрального района. На торжественный прием были приглашены женщины, которые внесли значительный вклад в развитие Центрального района и патриотического воспитания молодого поколения.

Михаил Разливинский организовал праздничное мероприятия для жителей ТОС Матросовского микрорайона. Уличный концерт собрал детей и взрослых. Для гостей провели тематические конкурсы.

Также депутаты провели рабочие встречи, в рамках которых с жителями были обсуждены актуальные вопросы по развитию города.

Павел Авкопашвили и Виталий Казаков приняли участие во встрече с родительской общественностью школы № 63 поселка Южного. В рамках встречи был заслушан доклад о реализации федеральных, краевых и городских целевых программ на территории Южной поселковой администрации. Также депутатами был проведен прием граждан, все вопросы были поставлены на контроль.

Дмитрий Ильиных и Павел Кравченко провели встречу с жителями Октябрьского района в микрорайоне «Поток», где народные избранники ответили на вопросы участников встречи. Большинство из них касались жилищно-коммунального хозяйства. На мероприятии также присутствовал глава администрации Октябрьского района Юрий Асеев . Он проинформировал присутствующих о приоритетных направлениях работы администрации района, дал разъяснения по вопросам благоустройства и расселения аварийных жилых домов.

Дмитрий Денисов и Алина Горлова провели встречи с жителями Индустриального района, где обсудили реализацию программы инициативного бюджетирования, а также поговорили с барнаульцами о развитии района.

Также Дмитрий Ильиных провел встречу с жителями микрорайона «Западный»:

«Всегда отвечаю на все вопросы, которые возникают при общении. Чаще всего с барнаульцами обсуждаются темы, связанные с благоустройством территории, капитальным ремонтом многоквартирных домов и улучшением качества коммунальных услуг. Встреча прошла в формате открытого диалога, участники смогли высказать свое мнение и получить необходимую информацию», – поделился депутат.

Марина Понкрашева встретилась с коллективом Детского сада №92.

«Стабильно раз в год проводим встречи с коллективами школ, детских садов и других организаций Железнодорожного района. В рамках встречи рассказываем о том, что за год сделано в городе, в каких программах и проектах могут поучаствовать жители, а также, при необходимости, провожу личный прием. На этот раз большую часть времени говорили об инициативах Президента, озвученных в недавнем Послании. В частности – о запуске программы по капитальному ремонту детских садов», – поделилась народная избранница.

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Взято отсюда.

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