Депутаты Госдумы предложили назначить штраф 100 тыс. руб. за развод

Помимо штрафа, парам, которые приняли решение расторгнуть брак, могут грозить исправительные работы

17 января депутат Госдумы Виталий Милонов выступил на заседании Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства с инициативой назначить штраф за развод. По мнению депутата, проблема кроется не в малом количестве заключенных браков, а в том, что многие пары разводятся, сообщается “Парламентская газета”.

«Поэтому предлагаю при расторжении брака штрафовать на 100 тысяч рублей или назначать исправительные работы», — заявил парламентарий.

Ранее в Госдуме был внесен на рассмотрение законопроект о единовременной выплате от государства в размере 10 тыс. руб. для молодоженов, вступающих в первый брак до 35 лет. Однако на заседании данное предложение раскритиковали, так как новая мера поддержки не гарантирует роста количества браков в стране.

Дополнить законопроект штрафом за развод авторы отказались, предложив коллеге подготовить собственную инициативу.

погода на 14 , точная погода на 10 ,

Взято отсюда