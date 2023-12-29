Депутаты Госдумы РФ начали пересаживаться на отечественные автомобили

За ними обещают закрепить автомобили в 2024 году

АвтоВАЗ начал обеспечивать депутатов Госдумы служебными машинами, сообщает Motor. По словам депутата думской фракции «Новые люди» Олега Леонова, возить депутатов нижней палаты Федерального Собрания отныне будут «Весты» (Lada Vesta NG).

– В 2023 году говорили, что надо чиновников пересаживать на отечественные автомобили. И вот я — первый пассажир новой Lada Vesta, теперь такие машины будут возить депутатов Госдумы. Вполне себе достойный автомобиль. Очень рад, что так оперативно перешли от слов к делу, — написал Леонов.

Член комитета по транспорту Александр Толмачев отметил, что это правильное решение, которое «поднимет статус российских авто», ведь Lada Vesta отныне будет восприниматься как «депутатская» машина.

Ранее Совет Думы единогласно принял решение пересадить депутатов в 2024 году на отечественные автомобили, а с 1 января Госдума перестанет оплачивать топливо депутатам на «нерекомендованных» иномарках.

Минпромторг составил список «разрешенных» автомобилей, в котором числятся все модели Lada, УАЗа, «Москвичи», Aurus и Evolute, а также Haval российской сборки.

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Взято отсюда