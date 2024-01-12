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Депутаты хотят закрепить дистанционную работу при болезни в ТК РФ

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Депутаты хотят закрепить дистанционную работу при болезни в ТК РФ

Это снизит нагрузку на Социальный фонд и упростит контроль за двойными выплатами, считают эксперты

В Госдуме планируют внести законопроект с изменениями в Трудовой кодекс РФ, позволяющий заболевшим работникам выполнять свои обязанности дистанционно без оформления больничного листа, рассказал “Ведомостям” председатель комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Нилов отметил, что необходимость разработки таких поправок появилась из-за изменений, вызванных пандемией COVID-19, поскольку заболевание требует временной изоляции зараженных. Кроме того, во время роста заболеваемости наиболее уязвимым категориям людей показано пребывание дома, из-за чего работодатели принудительно отправляли сотрудников на больничный.

Законопроект разрабатывают с целью дать работнику возможность по согласованию с работодателем отказаться от оформления больничного и от выплат из Соцфонда, при этом человек продолжит выполнять свои обязанности дистанционно, добавил парламентарий. Таким образом, работник не потеряет в зарплате, а работодатель сохранит производительность.

Нилов сообщил, что сейчас депутаты ведут консультации с Минздравом РФ, а после намерены обсудить законопроект с профсоюзами и работодателями.

Представитель пресс-службы Соцфонда пояснил, что если человек продолжает работать дистанционно при оформленном больничном, работодатель вправе сообщить в фонд об отсутствии необходимости выплачивать пособие по временной нетрудоспособности либо о его частичной оплате. Технически данный процесс обеспечили еще в 2022 году, отметил он.

По словам представителя, за последние три года наибольшее число больничных листов оформили в первый год пандемии — 60 миллионов в 2020 году, 56,5 миллиона — в 2022 году и 49,7 миллиона— в 2023 году.

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Взято отсюда

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