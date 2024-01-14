Депутаты хотят закрепить удаленную работу при болезни в Трудовом кодексе

Представители комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов хотят внести в весеннюю сессию законопроект, который позволит заболевшему сотруднику выполнять свои обязанности дистанционно без оформления больничного листа. Благодаря этому будет сохраняться размер заработной платы.

Председатель комитета Ярослав Нилов объяснил необходимость разработки изменениями, вызванными пандемией коронавируса. Депутат отметил, что нередко работодатели принудительно отправляют работников на больничный, потому что им требуется временная изоляция. При этом многие бы предпочли не просто лечиться дома, а параллельно работать, пишут «Ведомости» .

Таким образом, работник продолжит выполнять свои обязанности дистанционно и получать зарплату, работодатель не потеряет в производительности, а СФР сэкономит средства.

В настоящее время депутаты проводят консультации с Минздравом, после чего обсудят инициативу с профсоюзами и работодателями.

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