Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Депутаты хотят закрепить удаленную работу при болезни в Трудовом кодексе

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Депутаты хотят закрепить удаленную работу при болезни в Трудовом кодексе

Представители комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов хотят внести в весеннюю сессию законопроект, который позволит заболевшему сотруднику выполнять свои обязанности дистанционно без оформления больничного листа. Благодаря этому будет сохраняться размер заработной платы.

Председатель комитета Ярослав Нилов объяснил необходимость разработки изменениями, вызванными пандемией коронавируса. Депутат отметил, что нередко работодатели принудительно отправляют работников на больничный, потому что им требуется временная изоляция. При этом многие бы предпочли не просто лечиться дома, а параллельно работать, пишут «Ведомости» .

Таким образом, работник продолжит выполнять свои обязанности дистанционно и получать зарплату, работодатель не потеряет в производительности, а СФР сэкономит средства.

В настоящее время депутаты проводят консультации с Минздравом, после чего обсудят инициативу с профсоюзами и работодателями.

Еще читают

Взято отсюда.

новости вести алтая новости алтай лента новостей ,

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Здоровье

Зимний дождь. Погода в Барнауле 14 января удивляет

14.01.2024

 Здоровье

Фан-встреча Ольги Бузовой и зимний дождь. Что произошло в Алтайском крае 14 января

14.01.2024

 Здоровье

Дотянуться до звезды, или как прошла фан-встреча Ольги Бузовой в Барнауле. Фото и видео

14.01.2024

 Новости Алтай

Профилактический рейд по пожарной безопасности провели в Октябрьском районе Барнаула

14.01.2024

 Образование

В Барнауле приступили к демонтажу снежного городка и елки на площади Сахарова

14.01.2024

 Недвижимость и ЖКХ

В Барнауле приступили к демонтажу снежного городка и елки на площади Сахарова

14.01.2024

 Новости Алтай

Вы точно готовите кашу неправильно. И у нас есть этому пять доказательств

14.01.2024

 Новости Алтай

Как сбить температуру ребенку и когда пора вызывать скорую: инструкция от педиатра

14.01.2024

 Новости Алтай

За что мы платим? Куда идут деньги на отопление и почему трубы ремонтируют только при авариях — объясняем в карточках

14.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix