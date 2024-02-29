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Депутаты Молодежного Парламента продолжают работу с молодыми избирателями

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Депутаты Молодежного Парламента продолжают работу с молодыми избирателями

Депутаты Молодежного Парламента продолжают работу с молодыми избирателями

Депутаты Молодежного Парламента продолжают работу с молодыми избирателями

Депутаты Молодежного Парламента продолжают работу с молодыми избирателями

Депутаты Молодежного Парламента продолжают работу с молодыми избирателями

Депутаты Молодежного Парламента продолжают работу с молодыми избирателями

Депутаты Молодежного Парламента продолжают работу с молодыми избирателями

Депутаты Молодежного Парламента продолжают работу с молодыми избирателями

Депутаты Молодежного Парламента продолжают работу с молодыми избирателями

26 февраля депутат молодежного парламента города Анна Шестернина организовала дебаты кандидатов на пост Председателя Совета соуправления в Барнаульском кооперативном техникуме. Каждый кандидат представил свои предвыборные программы и достойно ответил на все вопросы избирателей.

27 февраля на базе Барнаульского кооперативного техникума депутат Молодежного парламента города Анна организовала круглый стол, посвященный теме «Электронное дистанционное голосование: вчера, сегодня, завтра», участниками которого стали студенты Барнаульского кооперативного техникума и обучающиеся МАОУ «СОШ №136».

Экспертами встречи выступили:

•        Марина Понкрашева – председатель комитета по социальным вопросам и молодежной политике, депутат Барнаульской городской Думы;

•        Елизавета Тюпенкова – пресс-секретарь Регионального отделения партии «Справедливая Россия – за правду» в Алтайском крае;

•        Ашот Погосян – председатель Молодежной избирательной комиссии Алтайского края;

•        Ксения Долгих – секретарь Центральной районной территориальной избирательной комиссии города Барнаула, советник директора по воспитанию в МАОУ «СОШ №136»;

•        Татьяна Прочай – председатель ПЦК права и организации социального обеспечения.

Помимо этого обсудили механизмы взаимодействия населения и органов власти, в частности, на примерах работы Барнаульской городской Думы.

28 февраля депутат молодежного Парламента города Татьяна Татушина организовала квиз-викторину для студентов колледжа АлтГУ. В мероприятии приняли участия студенты направления правоохранительная деятельность и право и организация социального обеспечения.

Депутаты Молодежного Парламента города Арина Ярыгина и Максим Савостин организовали квиз-игру по Избирательному праву. В мероприятии приняли участие ученики 9 класса МБОУ Лицей № 3.

 

Взято отсюда

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