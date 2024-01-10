Депутаты помогли организовать обследование педагогов школ на предмет выявления онкозаболеваний

В Барнауле по инициативе председателя городской Думы Галины Буевич , прошла рабочая встреча, посвященная организации раннего выявления онкозаболеваний и важности профилактических медосмотров трудовых коллективов.

Во встрече приняли участие заместитель главы администрации города по социальной политике Александр Артемов, главврач краевого онкологического диспансера Игорь Вихлянов , председатель комитета по образованию Андрей Муль , заместитель председателя комиссии по вопросам здравоохранения БГД, главный врач КГБУЗ «Городская поликлиника №1, г.Барнаул» Елена Азарова .

По словам Галины Буевич, проработка данного вопроса Думой, совместно с Администрацией города Барнаула, началась еще летом 2023 года. Старт дал главный врач Алтайского краевого онкологического диспансера Игорь Вихлянов, обратившийся в комиссию с инициативой проведения профилактических осмотров для какой-либо группы барнаульцев.

Данную инициативу Галина Буевич обсудила с заместителем главы города по социальной политике Александром Артемовым. Было принято решение провести обследование педагогов. «Обсудив предложение в администрации города, мы решили начать с организованной, социально важной группы, каковой, безусловно, являются педагоги. Что-то уже делается, многое еще предстоит, и важность принятого решения трудно переоценить», – подчеркнула она.

С докладом о проведении скрининга отдельных групп населения г. Барнаула краевым онкологическим диспансером выступил Игорь Вихлянов.

По его словам, Алтайским краевым диспансером разработана и успешно применяется система сопровождения онкологических пациентов в регионе.

Она основана на взаимодействии с другими медучреждениями региона, что позволяет охватывать скринингом не только барнаульцев, но и жителей других территорий края.

Сопровождение начинается с момента первого обращения в медучреждение, в процессе которого происходит выборка и формирование списка пациентов с отклонениями по исследованиям, и, в случае необходимости, продолжается до госпитализации и сопровождения пациента на этапах лечения и последующей реабилитации. В регионе же своего рода пилотным диагностическим проектом стал скрининг, проводимый среди работников некоторых промышленных предприятий. В системе образования эта работа также уже стартовала и достигнуты первые результаты.

Так, по словам Андрея Муля, предложение об обследованиях для педагогических работников в комитете по образованию и в руководстве учебных учреждений приняли очень положительно. Более двух тысяч барнаульских педагогов изъявили желание пройти обследование на предмет выявления онкологии. Информация о пилотном для отрасли образования проекте была доведена до 88 школ города. Проект начался в ноябре 2023 года и продлится до конца учебного года. Обследование в рамках обязательного медицинского страхования прошли уже 400 учителей, работа с целевой группой продолжается, и в случае увеличения числа желающих, пройти онкодиспансеризацию, трудностей у медиков не возникнет.

«Учитель достаточно консервативен, привязан к своему рабочему месту, и не всегда у него есть время и желание пройти обследование. Важно, что теперь процедура происходит на рабочем месте, и обратная связь говорит о том, что инициатива педагогами приветствуется», – подытожил замглавы города по социальной политике Александр Артемов.

О важности проведения профилактических осмотров рассказала Елена Азарова.

«Мы проводим профилактические осмотры для того, чтобы выявить заболевания, либо факторы риска, именно те, которые приведут к смертности, на ранних стадиях. А смертность на сегодняшний день в основном вызывают заболевания системы кровообращения и онкология», – пояснила Азарова. В дальнейшем врач назначает необходимое лечение, которое позволит уменьшить риск возникновения заболевания.

«Наша совместная задача донести как можно большему числу работодателей и жителей города о возможностях, которые дают профилактические медосмотры, чтобы большее количество барнаульцев могли вовремя обращаться к специалистам и быть здоровыми», – подвела итоги встречи Галина Буевич.

Александр Артемов выразил благодарность онкологической службе Барнаула за инициативу, депутатам за ее сопровождение, и выразил надежду, что следующей целевой группой в рамках онкодиспансеризации станут педагоги дополнительного образования.

Взято отсюда.

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