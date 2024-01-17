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Депутаты поздравляют Елену Азарову с юбилеем

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Депутаты поздравляют Елену Азарову с юбилеем

Сегодня юбилейный День рождения отмечает депутат Барнаульской городской Думы, заместитель председателя комиссии БГД по вопросам здравоохранения, главный врач КГБУЗ «Городская поликлиника №1, г.Барнаул» Елена Васильевна Азарова .

Елена Азарова родилась и выросла в городе Барнауле в семье медиков. В школе очень любила уроки химии, а в свободное время занималась разведением цветов.

В 1997 году окончила Алтайский государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело». После, уже в 2010 году, все в том же университете получила специальность «Экономика и управление на предприятии здравоохранения».

С 2011 года Елена Азарова возглавляет ведущее медицинское учреждение Барнаула – городскую поликлинику №1. Оставаясь верной своему профессиональному долгу, успешно сочетает его с активной депутатской и общественной работой. Богатый профессиональный опыт, ответственность, доброта и отзывчивость к пациентам, позволяют ей вникать в проблемы избирателей и успешно их решать.

За многолетний добросовестный труд Елена Васильевна награждена благодарностями и почётными грамотами Администрации города, Министерства здравоохранения Алтайского края, Правительства Алтайского края, Барнаульской городской Думы, Алтайского краевого Законодательного Собрания, Министерства здравоохранения РФ.

Депутаты Барнаульской городской Думы поздравляют Елену Васильевну с юбилейным днем рождения, желают крепкого здоровья, благополучия, счастья, теплоты и любви родных и близких.

Взято отсюда.

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