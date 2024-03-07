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Депутаты продолжают проводить встречи с жителями Барнаула

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Депутаты продолжают проводить встречи с жителями Барнаула

Андрей Солодилов обсудил с жителями Индустриального района вопросы капитального ремонта многоквартирных домов. Депутат рассказал о правилах, сроках и порядке проведения ремонта, а также поделился возможными способами улучшения эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирном доме. Также народный избранник встретился с активистами ТОС микрорайона «Балтийский», где обсудил с жителями Индустриального района вопросы жилищно-коммунального и дорожного хозяйств.

«При организации подобных встреч, я всегда замечаю, что активных горожан в нашем районе очень много, и это, безусловно, радует. Но не стоит забывать о том, что в каждом многоквартирном доме существуют свои проблемы. Именно поэтому я стараюсь проводить такие собрания в малых группах, потому что таким способом мы можем совместными усилиями разобраться в насущных вопросах более подробно и тщательно», — отметил Андрей Солодилов.

Юрий Ряполов встретился с активистами ТОС микрорайона «Водник» и обсудил с активом жителей микрорайона вопросы благоустройства пригородных территорий и реализации Народной программы партии.

Валерий Касплер на встрече с председателями уличных комитетов Октябрьского района обсудил положения Народной программы партии, а также собрал пожелания горожан по её дальнейшей реализации. Также Николай Ушаков провел встречу с активистами ТОС «Юбилейный», где ответил на волнующие барнаульцев вопросы.

Марина Понкрашева провела встречу по теме «Азбука здоровья» с жителями, проживающими в микрорайоне ТОС «Красноармейский.

«Здоровье – главное, что определяет активность человека. Наши жители являются настоящими авторитетами на своих улицах и в своих домах. Делают очень много, создавая красоту и уют вокруг. Для этого нужны силы, а для этого – знания. Хорошо, что есть возможность задать вопросы специалистам, составить свой личный план ЗОЖ. Этому и учились», – поделилась народная избранница.

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Взято отсюда.

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