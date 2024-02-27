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Депутаты проводят встречи с активными жителями Барнаула

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Депутаты проводят встречи с активными жителями Барнаула

Председатель комитета по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию Сергей Струченко провел встречу с барнаульцами, проживающими по адресу: ул. Энтузиастов,13, где провел консультацию по участию дома в городской программе благоустройства.

«Участие в программе позволит обновить тротуар по улице Энтузиастов, который востребован жителями Сулимы. Внутридворовая территория дома для проезда при этом расширится с 3 до 6 метров. На детской площадке, которая будет огорожена, появятся новые игровые элементы. Также на фасадной части дома смонтируют фонари освещения. Но самое главное, будет решена многолетняя проблема с пожарным проездом и разворотной площадкой для спецтехники. Д ержим руку на пульсе и продолжаем решать проблемы жителей», – поделился депутат.

Роман Ильин провел очередную встречу с жителями многоквартирных домов. Депутат обсудил с барнаульцами вопросы, связанные с благоустройством, транспортом и социальным обеспечением города.

Павел Авкопашвили провел встречу с трудовым коллективом школы №93. В рамках встречи депутат ответил на волнующие вопросы жителей, а также напомнил о предстоящих выборах президента Российской Федерации и о возможности дистанционного голосования.

Председатель комитета по социальным вопросам и молодежной политике Марина Понкрашева провела личный прием граждан в ТОС «Привокзальный»:

«Основным вопросом обсуждения была программа «Жилье и городская среда». Напомню, что по решению Президента Российской Федерации программа повышения комфорта городской среды продлена до 2030 года. И для многих жителей нашего района это стало хорошей новостью, но многим нужна консультация по участию в программе. Такие встречи для нас уже системная работа», – поделилась народная избранница

Михаил Разливинский провел череду встреч с активными жителями Железнодорожного района. Депутат организовал мастер-класс, где барнаульцы подготовили партию окопных свечей для участников специальной военной операции. Также депутат провел встречу с активистами, проживающими в домах, расположенных по улице Антона Петрова. Барнаульцы обсудили с депутатом вопросы жилищно-коммунального и дорожного хозяйств, а также благоустройства района.

Лариса Белькова встретилась с активом села Власиха, с которыми пообщалась на тему реализации национальных проектов на территории города Барнаула.

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Взято отсюда.

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