Депутаты в первом чтении приняли бюджет города Барнаула на 2024 год

Сегодня в Барнауле, на очередном заседании Барнаульской городской Думы, депутаты приняли в первом чтении бюджет города на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов в первом чтении.

В заседании под руководством председателя Думы Галины Буевич принял участие глава города Вячеслав Франк . С докладом о параметрах бюджета перед депутатами выступила председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула Ольга Шернина .

По ее словам, доходы городского бюджета на 2024 год запланированы в размере 22,3 млрд рублей. Динамика налоговых и неналоговых поступлений составит 107,4% к оценке ожидаемого поступления текущего года.

Межбюджетные трансферты из вышестоящих бюджетов предусмотрены в 1 чтении по закону о краевом бюджете на 2023-2025 годы и будут уточняться.

Расходная часть бюджета на 2024 год запланирована в объёме 23,3 млрд рублей.

При составлении проекта бюджета учитывалось увеличение минимального размера оплаты труда с 1 января 2024 года на 18,5%, а также поддержание положительной динамики заработной платы отдельных категорий работников социальной сферы, индексация заработной платы иных категорий работников бюджетной сферы.

В полном объеме предусмотрены средства на оказание социальной поддержки отдельных категорий граждан, продолжится практика организации бесплатного горячего питания детей в образовательных учреждениях и освобождения от родительской платы в детских садах семей мобилизованных барнаульцев.

В бюджете города заложены средства на завершение строительства переходящих объектов, соблюдение условий софинансирования национальных и региональных проектов, государственных программ.

Предусматриваются значительные средства городского бюджета на переселение граждан из аварийного жилья, признанного таковым после 1-го января 2017 года.

Ольга Шернина подчеркнула, что при формировании были учтены предложения депутатов Барнаульской городской Думы по выделению дополнительных расходов на обеспечение безопасности в учреждениях образования и общественных местах, физическую культуру и спорт, благоустройство кладбищ, обновление техники.

По словам Галины Буевич , на моменте обсуждения бюджета вопросы и предложения поступали от всех думских фракций. Часть из них, возможно, будут учтены ко второму чтению.

“Также, после рассмотрения краевого бюджета, будут понятны размеры межбюджетных трансфертов, после чего, ко второму чтению, будет скорректирован и бюджет города. Но уже сейчас, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, видна положительная динамика и она составила почти 15,5%” , – отметила Галина Буевич. Она подчеркнула, что данная статистика связана с увеличением собственных налоговых и неналоговых доходов города, размер которых составил 11,5 млрд рублей.

Кроме того, по словам спикера, увеличение дохода от налога на доходы физических лиц в свою очередь, свидетельствует о росте заработной платы в городе Барнауле.

В целом Галина Буевич охарактеризовала бюджет как социально ориентированный. Большая часть расходов, более 30%, заложена на образование. Также сохраняются все социальные обязательства по выплатам компенсаций, предусмотрены средства на выполнение 12 муниципальных программ.

«Важно грамотно подойти к дальнейшей работе, выстроить ее так, чтобы в будущем году не только выполнить все обязательства, которые есть у города, но и чтобы конструкция бюджета позволила найти точки роста», – подытожила Галина Буевич.

Она поблагодарила депутатов и администрацию города за проделанную большую и плодотворную работу.

город Горняк



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