Дерево рухнуло на 4-летнего ребенка в детском саду в Бийске

12 сентября во время прогулки в детском саду на одного из воспитанников с дерева упала крупная ветка. В результате инцидента 4-летний мальчик получил травму ноги, сообщает СУ СК РФ по Алтайскому краю.



Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровью потребителей).



На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства происшествия и допрашивают сотрудников учреждения.

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