ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Новости Горняк
⚠️ Не переходите по ссылкам!ТАК ДЕЙСТВУЮТ МОШЕННИКИ!
Здоровье
Новости Алтай
В Новосибирске открыли первый вытрезвитель.Концепцию разработал департамент по социальной политике мэрии города.
Новости Горняк
Глава администрации района Глазунова Галина Петровна опубликовала в своем телеграмм новость
Новости Алтай
Дерево рухнуло на 4-летнего ребенка в детском саду в Бийске
Новости Алтай
В Москве обезглавили выпускника алтайского медицинского университета
Новости Алтай
Севастополь ночью подвергся ракетной атаке – начался крупный пожар

Коллекция категорий

Бизнес104 News
Здоровье116 News
Новости Алтай861 News
Новости Горняк168 News
Образование114 News
Общество207 News
Объявления75 News
Политика169 News
Спорт142 News
Платим за интересные новости!
объявления

Дерево рухнуло на 4-летнего ребенка в детском саду в Бийске

ГОРНЯК2201 mins

12 сентября во время прогулки в детском саду на одного из воспитанников с дерева упала крупная ветка. В результате инцидента 4-летний мальчик получил травму ноги, сообщает СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровью потребителей).

На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства происшествия и допрашивают сотрудников учреждения.

Related News