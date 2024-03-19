Держи руку на пульсе

Систематические занятия физическими упражнениями повышают адаптационные возможности организма лиц пожилого и старческого возраста, что способствует снижению частоты возникновения обострений хронических заболеваний, улучшению психоэмоционального и общего состояния здоровья, активному долголетию.

Физическая активность в повседневной деятельности пожилых людей повышает резервные возможности организма.

Однако лицам пожилого возраста следует помнить некоторые правила:

1. Нельзя доходить до изнеможения. Программа занятий должна быть для вас приятной.

2. Не выполнять интенсивных упражнений перед сном — лучше делать их не позже чем за 2 часа до сна.

3. Перед началом занятий опорожните кишечник и мочевой пузырь.

4. Полезнее всего заниматься на свежем воздухе.

5. После интенсивных упражнений хорошо принять душ.

6. Есть и пить следует не ранее чем через 30–40 минут после занятий.

7. В период выполнения упражнений на равновесие нужно использовать стабильную опору.

8. Следует исключить: упражнения на задержку дыхания, натуживание, с вращением головы и длительным наклоном головы вниз, подскоками.

Об этом и не только напомнили членам Алтайского отделения Союза пенсионеров России на очередном занятии клуба «Серебряный возраст». Специалисты Краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики подготовили интересную программу встречи, включающую в себя лекционный материал, проведение анкетирования по вопросам приверженности к здоровому образу жизни и регулярности физических нагрузок, проведение измерения роста, веса, объема талии и бедер, расчет индекса массы тела и базового обмена веществ в организме. Также с помощью шкалы SCORE рассчитали индивидуальные риски сердечнососудистых заболеваний, индивидуальный диапазон пульса и артериального давления при физических нагрузках.

В конце занятия участники с удовольствием сделали физкультминутку.

Взято отсюда.

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