“Держим руку на пульсе”: Алтайский край готов к прохождению весеннего половодья

Быть готовыми к сезону, учитывать все риски по самому неблагоприятному сценарию – задачи, которые стоят перед органами власти

Целенаправленная серьезная работа по подготовке к прохождению весеннего половодья в Алтайском крае ведется на протяжении последних лет. В частности, для защиты населенных пунктов развита система гидротехнических сооружений. Об этом сообщает правительство Алтайского края.

Так, успешно выполняют свою функцию ГТС в Бийске в микрорайоне Зеленый Клин, Чарышском районе от затоплений защищены районный центр и с. Красный Партизан, Красногорском районе создана защита для с. Быстрянка.

В процессе создания находится система ГТС в Краснощековском районе. Работы завершатся в текущем году. На ее строительство направлено более полумиллиарда рублей федеральных средств.

“Убежден, что мы сегодня находимся в полной готовности даже к самым сложным ситуациям, которые можно прогнозировать по нескольким причинам – малоснежная зима, оттепели, сильные морозы. Возможно вода пойдет верхом. Не первый год мы в крае сталкиваемся с этими ситуациями, изучаем их развитие, совершенствуем меры реагирования. Жителей края хочу заверить, что мы держим руку на пульсе”, – отметил Виктор Томенко, губернатор Алтайского края.

Губернатор отметил важность выстраивания работы всех сил и средств при подготовке к прохождению весеннего половодья – от системы оповещения до реагирования.

Кроме того, на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком, в резервном фонде предусмотрены финансовые средства.

В крае подготовлено более 400 пунктов временного размещения на 60 тысяч человек. На подходе к населенным пунктам создаются различные сооружения.

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Взято отсюда