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01 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. А тем временем недавно избранный президент Аргентины, слегка пометавшись, всё же решил в БРИКС не вступать.

Не было уверенности, что новоизбранный президент Аргентины, Хавьер Милей, примет такое неожиданное решение. Слегка пометавшись, он объявил о выходе своей страны из многостороннего форума БРИКС. Именно такую информацию передал портал Infobae. Несколько дней назад Хавьер Милей отправил официальные письма Си Цзиньпину и Владимиру Путину, в которых дал ясно понять свою позицию по данному поводу.

Кроме того, Хавьер Милей решил не останавливаться на двух великих лидерах. Он также сообщил об этом решении президенту Бразилии Луле да Силве, премьер-министру Индии Нарендре Моди и лидеру Южно-Африканской Республики Сирилу Рамафосе. Вместе они обсудили последствия этого шага и приняли взвешенное решение.

Хотя Аргентина была приглашена в БРИКС, президент Милей решил сосредоточиться на других внутренних задачах и стратегии развития своей страны. Он считает, что в данный момент Аргентина имеет больше возможностей и перспектив в других направлениях, а членство в БРИКС может отвлечь от основных приоритетов.

Это решение вызвало различные реакции в мировом сообществе. Многие выразили удивление и недоумение, в то время как другие поддержали выбор Аргентины. Но одно можно сказать точно – решение Хавьера Миля оставит свой след в истории и международных отношениях.

Милей, как отмечает газета La Nación, передал лидерам стран БРИКС свое желание встретиться с ними. Однако, министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил во вторник, что Аргентина временно заморозила вопрос о присоединении к БРИКС.

Несмотря на это, Милей остается при своем мнении о внешней политике и стремится поддерживать связи с Вашингтоном вместо стран БРИКС. Он утверждает, что Буэнос-Айресу следует перейти на использование доллара США в качестве официальной валюты, а также упразднить Центральный банк и несколько министерств для сокращения госаппарата.

Фото: из открытых источников

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Автор: vizitka01

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