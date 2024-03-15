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Дерзость Путина удивила Запад – флот РФ ведет себя необычно в Атлантике

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15 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Новостной портал Bulgarian Military высказал свое мнение по поводу повышенной активности российских субмарин в Атлантике, что стало предметом обсуждения в западных странах. В соответствии со статьей, российский президент Владимир Путин предоставил одиннадцать атомных подводных лодок для проведения маневров и операций в данном регионе. В данном контексте подчеркивается, что такая активность российских субмарин долгое время не наблюдалась.

Эксперты считают, что такие действия России направлены на укрепление ее позиций в Атлантике. Количество российских подлодок в этом регионе, как считают некоторые источники на Западе, превышает количество советских субмарин, которые находились в активном состоянии в период противостояния между СССР и США.

Несколько месяцев назад западные страны также были обеспокоены, когда Владимир Путин направил надводные военные корабли в Атлантический океан. Значительная часть этих сил была вооружена гиперзвуковыми крылатыми ракетами, способными обойти системы ПВО США, отметил автор болгарского издания. Передает АБН24.

Фото: 3mv.ru

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Автор: vizitka01

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