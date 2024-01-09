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Десять новых трамваев могут запустить в Барнауле в ближайшее время

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Десять новых трамваев могут запустить в Барнауле в ближайшее время

Десять новых трамваев, закупленных для города Барнаула, могут запустить в ближайшее время. Об этом amic.ru сообщили в Министерстве транспорта Алтайского края.

Ожидалось, что новые трамваи начнут ходить еще в мае. Однако у подрядчика возникли проблемы с деталями. Потом сроки перенесли на осень. В прошлый раз министр транспорта Алтайского края Антон Воронов обещал, что трамваи запустят в конце 2023 года.

“На сегодняшний день обеспечена передача трамваев из краевой в муниципальную собственность. В настоящее время идет процедура передачи вагонов на баланс предприятия-перевозчика – в “Горэлектротранс”. Параллельно ведутся мероприятия по обязательному страхованию и присвоению бортовых номеров”, – сообщили в министерстве транспорта.

Теперь техника находится на балансе администрации Барнаула, которая будет отвечать за содержание трамваев.

Новые трамваи приобрели за 716 миллионов рублей по инициативе губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Их собрали в Белоруссии. В отличие от чешских привычных вагонов в новой модели будет четыре двери. Вместительность – 150 человек. При этом 34 пассажира смогут ехать сидя. Вагоны оборудованы кондиционерами, откидными рампами для возможности въезда и выезда инвалидных колясок, автоинформаторами с возможностью радиоинформирования пассажиров с ограниченными возможностями здоровья, видеокамерами обзора салона, а также электронными информационными табло.

Трамваи пустят по маршрутам № 1 и № 7.

горняк

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