Девелопер еще в конце 2023 года начал “оживлять” заброшенную площадку

Проект дома на ул. Южсиба, 52а / Фото: ППФ “Протон”

Строительная компания “Монолит” планирует завершить скандально известный долгострой в Новоалтайске на ул. Южсиба, 52а. Его начала возводить в 2014 году фирма “Строй-Тактика”, однако работы замерли на уровне четвертого этажа. Директора компании позже осудили за мошенничество. В 2021 году дольщикам выплатили компенсации, а сам долгострой неоднократно выставляли на торги. В 2023 году лот достался барнаульской фирме.

В компании “Монолит” amic.ru рассказали, что сносить “коробку” не планируют: девелопер намерен реализовать изначально задуманный проект. Так, дом был спроектирован Г-образным, десятиэтажным, с четырьмя блок-секциями. Внутри – 259 квартир.

Проект дома на ул. Южсиба, 52а / Фото: ППФ “Протон”

“Мы не будем перерабатывать проект, какие планировки были изначально, такие и остаются. Разрешение, ранее полученное на возведение дома, продлеваем. Если бы на участке ничего не было построено, тогда, возможно, мы что-нибудь и переработали бы. Но объект купили как недострой, поэтому сохраняем изначальный проект”, – сообщили в “Монолите”.В компании добавили, что со всеми обманутыми дольщиками вопросы были решены, поэтому объект полностью чист от обременений и каких-то притязаний. Инвестор рассчитывает уже в апреле начать продажи квартир.

Возобновление работ на ул. Южсиба, 52а / Фото: skyscrapercity.com

При этом к работам на площадке девелопер приступил еще осенью 2023 года. Тогда на строительном форуме skyscrapercity.com жители Новоалтайска сообщали, что к дому стянули технику, привезли материалы, рабочие убирали разрушенные вандалами кирпичные стены внутри дома и готовили подвал второй блок-секции.

История проблемного дома

Долгострой расположен в окружении частного сектора, по соседству – 5-11-этажные дома, стадион, два детских сада. “Строй-Тактика”, судя по рендерам, планировала возвести в квартале три дома. Однако не справилась даже с одним. В 2018 году экс-директора фирмы приговорили к семи годам и шести месяцам лишения свободы за обман 73 дольщиков. Он получил от покупателей 145 млн рублей, уехал из Алтайского края, был объявлен в розыск и задержан в Магнитогорске.

Осенью 2018 года “Строй-Тактика” признана банкротом. Обманутые дольщики в 2019 году создали жилищно-строительный кооператив, а администрация Новоалтайска сформировала рабочую группу.

Чиновники и покупатели планировали привлечь строительную компанию для завершения дома. Рассматривали ведущего новоалтайского застройщика “Горем-3”.

Завершение объекта оценивали более чем в 200 млн рублей. Средства планировали получить при продаже оставшихся 149 квартир. Еще часть нужной суммы обеспечит один из краевых застройщиков в обмен на предоставление земельного участка без торгов по краевому закону. Однако контракт так и не состоялся.

Затем объект перешел государственному Фонду развития территорий, а дольщикам в 2021 году выплатили 105 млн рублей.

Горняк22



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