Десятилетний мальчик пропал в Барнауле

Ребенок днем ушел из дома и не вернулся

Фото: “Лиза Алерт”

Десятилетнего мальчика, пропавшего накануне, ищут в Барнауле. Об этом рассказали поисковики отряда “Лиза Алерт”.

Приметы: рост 140 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза зелено-голубые. Был одет: черная или белая футболка, черные спортивные брюки, черные кроссовки. 17 сентября он вышел из дома и не вернулся.

Всех, кто может обладать информацией о местоположении ребенка, просят звонить по номерам: 112 или 8-800-700-54-52 ПСО “Лиза Алерт”.

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