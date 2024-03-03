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Десятки домов остались без холодной воды в Барнауле из-за аварии

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Рабочие уже устраняют повреждение водопровода

Десятки домов остались без холодной воды в Барнауле из-за аварии

Смеситель / Фото: unsplash.com

“Росводоканал Барнаул” устраняет повреждение возле дома на улице Чкалова, 184. Как сообщает пресс-служба компании, из-за этого без холодной воды остались десятки домов.

На данный момент подача ресурса ограничена в следующих зданиях:

  • переулок Сейфуллинский, 5-13;
  • улица Чернышевского, 214-240, 215-243;
  • переулок Капитальный, 2-16, 3-11;
  • улица Чкалова, 178-214, 175-217.

Подвоз возы организовывают по заявкам. Узнать информацию можно по телефону справочной службы предприятия — 500-101.

новости Локтевский

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