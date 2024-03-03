Десятки домов остались без холодной воды в Барнауле из-за аварии

Рабочие уже устраняют повреждение водопровода
Смеситель / Фото: unsplash.com
“Росводоканал Барнаул” устраняет повреждение возле дома на улице Чкалова, 184. Как сообщает пресс-служба компании, из-за этого без холодной воды остались десятки домов.
На данный момент подача ресурса ограничена в следующих зданиях:
- переулок Сейфуллинский, 5-13;
- улица Чернышевского, 214-240, 215-243;
- переулок Капитальный, 2-16, 3-11;
- улица Чкалова, 178-214, 175-217.
Подвоз возы организовывают по заявкам. Узнать информацию можно по телефону справочной службы предприятия — 500-101.
новости Локтевский
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