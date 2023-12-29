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Десятки домов остались без тепла и горячей воды из-за аварии на теплосети в Барнауле

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На месте работают специалисты СГК

Десятки домов остались без тепла и горячей воды из-за аварии на теплосети в Барнауле

Фото: unsplash.com

В Барнауле устраняют новый дефект на теплосети по улице Георгия Исакова, 213, сообщили в СГК.

Из-за аварии без отопления и горячей воды остались десятки домов по улицам Георгия Исакова, Юрина, Антона Петрова, Попова и Островского.

“Специалисты уже на месте, ведут земляные работы. Информация по срокам ограничения подачи ресурса и объему работ будет дополнена позже”, – отметили в компании.

28 декабря по Георгия Исакова, 213, бригада СГК устранила другую аварию, заменив трубу на участке теплосети. Новый дефект обнаружили в нескольких метрах от места проведенных накануне работ.

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