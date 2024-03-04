Десятого заместителя назначил губернатор Алтайского края Виктор Томенко

Юрий Абдуллаев будет курировать работу органов исполнительной власти в сфере культуры, искусства, образования, науки, опеки и попечительства

Юрий Абдуллаев / Фото: Александра Черданцева / amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко назначил на должность зампреда правительства региона Юрия Абдуллаева. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Абдуллаев будет курировать деятельность исполнительных органов Алтайского края в сфере культуры, искусства, кинематографии, художественного образования, архивного дела, образования, научной и научно-технической деятельности, опеки и попечительства. Кроме того, под его наблюдением будет организация отдыха и оздоровления детей, в том числе и обеспечение безопасности их жизни и здоровья.

Напомним, что в январе Томенко назначил руководителя “медийного” управления в краевом правительстве. Начальником управления печати и массовых коммуникаций стал Вячеслав Киричук.

горняк



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