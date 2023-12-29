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Дети Большого Толка: об итогах года, новогодних выходных и мишках Тедди

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Познавательно-развлекательный теленавигатор, созданный детьми для детей. Ведущие в студии легко и непринужденно рассказывают увлекательные факты об окружающем мире

В новом выпуске программы юные журналисты расскажут об итогах года, а также самых ярких культурных событиях для детей на предстоящих выходных.

Кроме того, ведущие взяли интервью у мастера-теддиста Веры Зиновьевой. Они поговорили о том, чем плюшевые мишки отличаются от мишек Тедди и какие знания нужны, чтобы создавать такие игрушки?

Взято отсюда

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