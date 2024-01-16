Дети Камня-на-Оби, у которых проблемы со зрением, остались без специализированного лечения

Единственная в городе коррекционная группа лишилась и медика, и устаревшего оборудования.

Новое приобретать пока никто не планирует. Хотя родителей и успокаивают, что без лечения никто не останется. Тем временем в коррекционной группе детсада «Ласточка» 11 воспитанников больше полугода лишены медицинского сопровождения. Инна Позднякова, заведующая детсадом, рассказала, что медсестра, которая работала в лечебном кабинете, ушла в отпуск, а впоследствии уволилась. Сотрудники детской поликлиники аппараты забрали, и с июля аппаратное лечение в садике не оказывается. Есть только коррекционные занятия с детьми, которые проводят воспитатели. После увольнения медработника садик сделал запрос в районную больницу, чтобы прислали нового. И тут выяснилось: сделать это нельзя, так как у офтальмологического кабинета в группе отсутствует лицензия. А чтобы её получить, нужно заменить морально устаревшее оборудование – аппараты в садике 1970-1980-х годов выпуска. Родители, впрочем, на них не жаловались: диагнозы у детей разные, но некоторые подходили к выпускному со 100-процентным зрением. Кстати, та же ситуация произошла несколько лет назад в двух барнаульских детсадах компенсирующего вида: специалисты-медики уволились, кабинеты оказались не лицензированы. Лилия Чулковская, заведующая детским садом компенсирующего вида № 50 г. Барнаула, рассказала, что, несмотря на сложности, садик отстояли, город выделил деньги на переоснащение; лицензию удалось получить в прошлом году. В Камне-на-Оби, со слов родителей, им дали понять: ради маленькой группы такие траты нецелесообразны. В комитете по образованию комментируют только свой «участок работы»: образовательная функция реализуется, а спецкабинет для охраны зрения создан быть не может, так как это мера ответственности медицинской организации. В районной больнице тем временем предложили компромисс: этой весной обещают открыть дневной стационар для детей и закупить аппараты. Правда, на весь район остался один офтальмолог, но так, уверяют, будет удобнее. Наблюдаться там маленькие пациенты смогут только несколько раз в год, а не как в саду – каждый день лечение и обучение в связке. И вот без этого, уверены родители, легко проглядеть ухудшения.

Екатерина Гаськова

Взято отсюда.

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