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Дети в безопасности: в Алтайском крае сотрудники МЧС переведены на усиленный режим работы

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Дети в безопасности: в Алтайском крае сотрудники МЧС переведены на усиленный режим работы

На период новогодних праздников сотрудники ГУ МЧС России по Алтайскому краю переведены на усиленный режим работы.

Как уточнили в ведомстве, сотрудниками Главного управления взяты на контроль 1730 объектов, задействованных в проведении новогодних мероприятий, в том числе 1019 объектов с массовым пребыванием детей.

В частности, организовано проведение профилактических мероприятий, в ходе которых осуществляется информирование руководителей о соблюдении требований пожарной безопасности при проведении праздников, с персоналом проводятся инструктажи, вручаются памятки по пожарной безопасности.

На особом контроле находятся объекты, задействованные в проведении Губернаторских краевых новогодних представлений для школьников в Алтайском краевом театре драмы имени В. М. Шукшина и окружные новогодние театрализованные представления в городах края.

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