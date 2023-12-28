Участки, обещанные государством, льготники ждали восемь лет, а получили ее у черта на куличках

Многие многодетные российские семьи радовались, когда появился закон о выделении им бесплатной земли для строительства жилья. Но что получается на самом деле? Давайте посмотрим на конкретном примере накануне наступающего 2024 года, объявленного Годом семьи.

Бывший сотрудник МЧС, а ныне самозанятый тюменец Сергей Серов и его жена Оксана — младший воспитатель в саду — ждали обещанный властями участок восемь лет. За это время их старший сын успел поступить в университет и семья с тремя детьми официально перестала быть многодетной. Право на получение участка Серовы не потеряли, но льгот на подключение электричества, газа и других коммуникаций, необходимых для строительства дома, у них уже нет. В итоге за появление того же света теперь придется платить не сотни, а десятки тысяч рублей. С этой проблемой, получив долгожданную землю, столкнулись большинство будущих соседей Серовых по кварталу «Семейный». О проблеме, которая сложилась для многодетных семей во всех регионах страны, читайте в материале 72.RU.

Квартал «Семейный»

Раньше многодетным тюменцам, имеющим право на получение земли для ИЖС, давали участки в черте города или в непосредственной близости к нему. Сейчас, по словам чиновников, такой возможности уже нет. Квартал «Семейный» они решили разбить в 30 километрах от Тюмени. Из центра города до квартала «Семейный» журналисты 72.RU добирались на машине почти час, и это с учетом отсутствия пробок.

Участок Сергея Серова находится в нескольких километрах от асфальта. Мы пытались добраться до него на машине с большим клиренсом, но, проехав всего несколько сотен метров, отказались от этой идеи: побоялись застрять в снегу. А теперь представьте, что здесь будет весной, когда всё растает.

— Сейчас я жалею, что понадеялся на участок, обещанный государством. Восемь лет назад я мог себе позволить купить землю недалеко от Тюмени. За прошедшее время я бы уже построил дом. Мы действительно давно планировали переезжать за город, но не в чистое поле, — жалуется Сергей Серов, многодетный отец из Тюмени.

Сосед Сергея Никита Котловский к своему участку всегда пробирается пешком. Легковушка, на которой он приезжает из города, остается ждать на асфальте. Несмотря на все трудности, многодетный отец намерен строить здесь дом.

Он уже отсыпал свой участок, но сейчас, помимо отсутствия дорог, его строительный пыл сдерживает отсутствие света. Год, прописанный в договоре с Россетями на подключение к электричеству, истек еще в сентябре, а столб у участка Никиты так и не появился.

— Я отсыпал участок, подготовил котлован и собираюсь этим летом заливать фундамент, но мне нужны свет и хорошая погода, чтобы до моего участка смогла доехать техника. Здесь даже после небольшого дождя нельзя проехать. Россети предложили мне подписать дополнительное соглашение и продлить срок подключения на следующий год, но я отказался. Это может продолжаться бесконечно, я год уже прождал и теперь собираюсь идти в суд, — рассказал 72.RU Никита Котловский.

Когда в «Семейном» появятся дороги и свет?

В Главном управлении строительства области нам сказали, что Тюменскому району, на территории которого находится новый квартал для многодетных семей, в следующем году предусмотрели субсидию на разработку проекта дорог.

— В деревне Падерина (там тоже получили участки многодетные семьи. — Прим. ред.) такой проект разработали еще в 2016 году, а само строительство дорог не завершено до сих пор. Глядя на их пример, мы понимаем, что и нам ждать появления дорог не на бумаге, а в реальности, придется еще долго, — делится Сергей Серов.

Появление электроснабжения в квартале «Семейный» пока тоже кажется призрачным. Свое бездействие энергетики объясняют отсутствием границ участков. По их словам, приезжая в голое поле, они не знают, где именно можно и нужно ставить столбы.

— На сегодняшний день на территории квартала «Семейный» в Больших Акиярах отсутствуют обозначения границ улиц, участков и коридоров под инженерные сети. Это значительно усложняет проектирование электросетевой инфраструктуры, которая должна быть расположена в строго отведенных местах, — рассказали 72.RU представители департамента по связям с общественностью компании.

— В Больших Акиярах есть только начальная школа, а в Червишево малюсенькая школа на 400 человек и в ней уже 1200 учеников. Куда они предлагают впихнуть еще и наших детей? Нас тут если посчитать, что в каждой семье минимум по пять человек, будет 12,5 тысячи жителей. Это не нас нужно присоединять к Большим Акиярам и Червишево с населением чуть больше 4 тысяч человек, а их к нам. Представьте, как мы перегрузим существующие социальные объекты. Естественно, местные нам тут, мягко скажем, не сильно рады, — рассказывает Сергей Серов.

Что говорят власти?

В 2021 году Владимир Путин во время общения с жителями страны пообещал, что из федерального бюджета будут выделены деньги на обустройство площадок для многодетных семей. Региональные власти тогда получили задание сформировать список потребностей и необходимых затрат. Но в квартале «Семейный» за прошедшие два года так ничего и не изменилось.

Свою нерасторопность чиновники объясняли обнаружением древних курганов, которые нужно было изучить перед началом строительства дорог.

Недавно стало известно, что проведение земляных, строительных, мелиоративных и хозяйственных работ возможно при условии реализации мер по обеспечению сохранности выявленных объектов культурного наследия.

Что говорят депутаты?

Депутат Государственной думы Нина Останина призналась, что проблема выделения неподготовленных участков для строительства домов многодетным сейчас характерна не только для Тюмени, но и для многих регионов нашей страны. В некоторых субъектах большие вопросы вызывает и размер денежной компенсации, предусмотренной в случае отказа от недвижимости. К примеру, в Санкт-Петербурге таким семьям предлагают всего около 200 тысяч рублей.

— В каждом отдельном субъекте нужно смотреть региональный закон, в котором прописаны условия предоставление участков для строительства домов многодетным семьям. Если он голый, то с этим сложно что-то поделать, но если в нем указано, что участки должны выделяться с уже готовыми коммуникациями, то местные власти, игнорирующие это требование, можно и нужно привлекать к ответственности. Следующий год в нашей стране объявлен Годом семьи, и сейчас мы ждем Указ о многодетных семьях, который вскоре должен подписать президент. В следующем году нам нужно поднимать эти проблемы на федеральном уровне и обязательно решать их, иначе грош нам цена, — прокомментировала существующую проблему 72.RU Нина Останина, депутат, председатель комитета Государственной думы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.

Тюменские депутаты на прошлой неделе приняли изменения в областной закон о предоставлении участков многодетным семьям.

— Мы приняли решение о том, чтобы эту землю многодетные семьи могли менять на другой участок, который оснащен инженерной инфраструктурой. Это такой позитивный сдвиг, — заявил в эфире телеканала «Тюменское время» Фуат Сайфитдинов, председатель областной думы.

Из речи спикера, прозвучавшей в эфире, складывается впечатление, что владельцы участков в Больших Акиярах могут перебраться поближе к Тюмени на поле с уже готовой инфраструктурой. На деле же оказалось, что право на обмен предоставляется только в том случае, если площадка, где вы получили участок, не подлежит газификации. Квартал «Семейный» подключить к голубому топливу можно. Правда, для начала тут нужно построить дом, а как это сделать без дорог и электричества?

Еще один вариант, который предлагали всем, кого не устраивает земля за 30 километров от города, это денежная компенсация. Нашим героям предлагали чуть более 300 тысяч рублей. Сейчас эта сумма увеличилась до 400 тысяч. На эти деньги можно попробовать найти участок в СНТ. Земля с назначением для ИЖС вблизи Тюмени стоит в разы дороже.

Ожидания многодетных тюменцев

Владельцы участков в квартале «Семейный» шутят, что его нужно было назвать «Пенсионный». Поскольку всё, что здесь должно быть для комфортной жизни, появится не скоро. К этому времени люди утратят уже не только статус многодетности, но и успеют выйти на пенсию.

Многодетные семьи надеются, что власти их не только услышат, но и начнут к ним прислушиваться. Для решения существующих проблем нужно наладить диалог. Новоселы «Семейного» предлагали создать совет многодетных родителей, но в ответ получили отказ. Чиновники заявили, что необходимости в создании такой общественной организации сейчас нет.

Пока многодетные родители бьются с властями, чтобы их поле превратилось в площадку, пригодную для строительства домов, на территории квартала «Семейный» появился «ассенизаторский пруд». Так владельцы участков назвали несанкционированную точку слива жидких отходов, которую уже можно увидеть даже на снимках со спутника.

Водители ассенизаторских машин, обслуживающие ближайшие населенные пункты, так экономят бензин. В итоге здесь нет еще и дорог, но уже нужны деньги на рекультивацию залитого нечистотами участка.

Ранее мы писали о проблемах жителей деревни Падерина. Участки для строительства домов здесь многодетные семьи получили еще в 2015 году. За прошедшее время многие успели построиться, а дорог на некоторых улицах до сих пор нет.

Взято Источник

28.12.2023