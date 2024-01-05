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Детям-победителям вручены награды

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Детям-победителям вручены награды

5 января, в Предпразднество Рождества Христова, в епархиальном управлении г. Барнаула состоялось открытие традиционной выставки детского творчества «Мы славим праздник Рождества Христова», организованной комиссией по культуре Алтайской митрополии (протодиакон Владимир Черных) и Музеем истории Православия на Алтае (Н.П. Железникова и Мария Стурова).

Актовый зал был полон детьми, их родителями и педагогами воскресных и общеобразовательных школ. Кроме детей из Барнаульской епархии представили свои работы две школы-интерната г. Бийска. Так что конкурс получился уже даже не епархиальный, а на уровне митрополии. Выставку открыл митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий.

В доступной детям форме владыка рассказал о Рождестве Богомладенца Христа в яслях для животных, о поклонении Ему мудрецов-волхвов, принесших Ему свои дары, и простецов-пастухов, о страшном злодее царе Ироде, погубившем 14 тысяч вифлеемских младенцев в тщетной попытке погубить Царя царей и сохранить свою никчемную власть.

По словам одного из организаторов выставки Н.П. Железниковой, в общей сложности было представлено 520 работ. 33 работы признаны лучшими и их авторы получили Дипломы I степени, по 40 работ оценены Дипломами II и III степени.

Дипломы I, II и III степеней, а также награды (сладкие подарки и иконы) вручал детям сам архипастырь. Надо отдать должное воспитателям-педагогам, которые делают все возможное и невозможное, чтобы направить детей в творческое русло, сделать из них настоящих мастеров в направлениях живописи, вышивки, лепки из глины, выжигания по дереву, изготовление поделок из других материалов. Это настоящие энтузиасты своего дела.

Владыка Сергий также благословил маленьких творцов на новые свершения: впереди предстоят другие конкурсы, в частности, «Пасхальный сувенир» и тот, кто не получил в этот раз награду, обязательно получит ее в дальнейшем.

Владимир Клименко

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Взято отсюда.

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