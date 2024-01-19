Рза приехал в Новосибирск из Азербайджана, работает грузчиком и очень скучает по семье

Вечером 17 января на улице Плахотного в Новосибирске произошло коммунальное ЧП. Проложенная 61 год назад труба не выдержала морозов и прорвалась. Фонтан кипятка, по свидетельствам очевидцев, доставал до 7-го этажа, а ближайшие дороги моментально превратились в реки, причем горячие. Пострадали 14 человек, троих из них доставили в ожоговый центр. Местный житель Рза Рзаев Исмаил оглу сначала построил импровизированную переправу через затопленный перекресток, а потом помогал воспользоваться ей тем, кто боялся пройти самостоятельно. Детей нес на руках. Наши коллеги из NGS.RU поговорили с Рзой и узнали, почему он не смог оставить без помощи чужих детей, чем занимается в Новосибирске и как отреагировала на его неожиданную известность — он в один миг стал народным героем — его семья.

«Я маленький, но сила есть»

Эти фотографии стали едва ли не самыми эффектными снимками, сделанными в Новосибирске 17 января, — даже на фоне жутких кадров коммунального гейзера, разломанных потоком воды машин и плывущих по фары в воде автомобилей. Жилистый мужчина в куртке с капюшоном несет на плече ребенка. А потом другого ребенка — на руках.

В комментариях к первой новости о неравнодушном новосибирце читатели NGS.RU заявили (причем, кажется, почти без иронии), что хотели бы видеть человека на снимке своим мэром, ведь он точно делает что-то полезное и вообще настоящий герой. Правда, сам мужчина считает, что ничего героического он не делал.

— Я с работы ехал, вышел и смотрю: что-то народу много, — рассказал он NGS.RU. — Спрашиваю: «Что случилось?» А там труба взорвалась. Впереди туман, просто ужасный, и дети. Кто с мамами, кто-то без, и им страшно. А я ведь сам отец.

Мужчину зовут Рза Рзаев Исмаил оглу, в Новосибирск он приехал из Азербайджана. По-русски говорит не очень грамотно, но абсолютно понятно — живет здесь уже больше 13 лет. Сначала жил с семьей, потом жена и дети вернулись на родину — жизнь в столице Сибири затратная. Увидев перепуганных школьников, Рза в первую очередь подумал, что в такой ситуации могли оказаться его собственные дочки, и немедленно начал действовать.

— Я знал, что рядом Ленинский рынок, а на нем палеты есть. Принес их и сделал дорогу — как мост. Детей на плечо брал и переходил. Еще женщины были, мужчины — 60 лет, 65 и старше, они не видят, что впереди, не знают, как идти, а я уже знаю дорогу. Даже трех девушек лет 25 перенес, — говорит Рза. — Я маленький, но сила у меня есть. Я рад, что мог помочь, чтобы никто не пострадал.

Среди новосибирцев, которых мужчина переправил через поток, оказалась даже учительница его младшей дочки Елена Ивановна.

Носит тяжести новосибирец профессионально: работает грузчиком на рынке. Но в таких условиях ему трудиться еще не приходилось.

— Я не обжегся, не пострадал, но промок до колена, — смеется он. — А дома отопления нет и горячей воды. Но это ничего, я же взрослый человек, а там дети были.

Никакого выходного после вечера на ЧП Рзе, оказалось, не положено. Точнее, он мог бы не выйти на работу, но труд грузчика оплачивается сдельно, и терять драгоценный заработок он не захотел.

«Сказали: “Папа, ты герой!”»

Вопрос о том, почему ему вообще пришло в голову помогать людям, приходится задавать нашему собеседнику несколько раз — похоже, он вообще не понимает, что еще мог сделать. Не просто же пойти домой на самом деле.

— Меня так воспитали, — наконец неуверенно предполагает он.

Воспитывать Рзу (а заодно его братьев и сестер — всего шестерых детей) его маме пришлось одной — отец рано умер. Но, кажется, успевала она не только следить за тем, чтобы сыновья и дочки были сыты, одеты и обуты.

Рассказать родным о происходящем в Новосибирске коммунальном кошмаре Рза не успел: они сами узнали о том, что он стал известен, увидев фотографии в соцсетях.

— Это в соцсети выложили, и они увидели. Дочки позвонили: «Папа, ты молодец, ты герой, ты людей спасал!» — с гордостью рассказывает мужчина. Восхищение 12-летней Рагуи и 9-летней Масумы явно радует его больше, чем восхищение целого города.

По семье он скучает: с тех пор, как жена с детьми вернулись в Азербайджан, видеться с близкими ему удается совсем не часто. В последний раз — больше семи месяцев назад. Но поездки обходятся недешево, а гражданства у Рзы нет — только вид на жительство.

В итоге день рождения самому известному грузчику придется праздновать в одиночестве. Или со всем Новосибирском — как посмотреть. 19 января Рзе Рзаеву исполняется 45 лет.

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19.01.2024