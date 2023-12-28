Никто пока не может уверенно сказать, как будут реализованы новые ограничения

Владимир Путин подписал закон, запрещающий школьникам пользоваться телефонами во время уроков, он вступит в силу 1 сентября 2024 года. С этого времени дети смогут пользоваться гаджетами только в экстренных случаях. Для барнаульских школ такой запрет не в новинку — там уже действуют такие ограничения, правда, на уровне локальных актов. Но родители учеников и психологи уверены, что даже букве закона не под силу будет изгнать детей из гаджетов. А в региональном Минобразования ждут писем из Москвы, чтобы понять, как на деле будет исполняться новый закон. Подробности — в материале NGS22.RU.

«Учитель не может заинтересовать каждого»

— Сейчас много жалоб от учителей. Дети не перестают сидеть в телефонах даже во время занятий, — рассказывает директор барнаульской гимназии № 22 Андрей Громов. Но, по его словам, многое зависит и от авторитета педагога. На некоторых уроках дети при одном взгляде учителя сразу убирают гаджет, на другом предмете утыкаются в гаджеты, не реагируя на замечания. Есть учителя, на занятиях у которых школьники даже и не думают доставать телефон — знают, что нельзя.

Андрей Громов ссылается на опыт французских школ: там еще в 2010 году законодатели запретили пользоваться телефонами ученикам младших и средних классов. Успеваемость после этого выросла, уточняет глава гимназии:

— Так вот представьте, если ребята не будут смотреть эту дурь, а начнут хотя бы учиться разговаривать между собой, успеваемость точно пойдет вверх. Запрет телефонов — это мощный стимул к улучшению оценок.

Родители некоторых алтайских школяров смотрят на запрещающую новеллу с другого ракурса. Мама второклассника Марина Ощепкова уверена, что ученики сидят в гаджетах, потому что им скучно:

— Телефоны уже давно вошли в нашу жизнь, глупо их запрещать. Еще бы смарт-часы забирали, по ним ведь тоже можно звонить, и игры там есть, — рассказывает женщина. — Честно скажу, мой ребенок в них играет, иногда и на уроке тоже, говорит, ему неинтересно и скучно. Это и понятно: в классе 34 человека, и учитель не может заинтересовать каждого.

Андрей Громов парирует тем, что учеба не должна быть абсолютно интересна ученикам во всех своих проявлениях.

— Мы забыли о морали, о правилах поведения. Разные уроки бывают. И учителя тоже. Но есть определенные нормы. Мы же взрослые люди, ходим на совещания, общаемся, и не всегда нам интересно. Нужно в детях воспитывать послушание, субординацию. Легко сказать, что урок не интересен. Когда не было телефонов, школьники играли в крестики-нолики на уроках, писали на партах. Потом тамагочи появились и так далее. Детям всегда было лень учиться.

«Всё равно придумаем, как пронести»

Основные «фигуранты» нового закона, судя по всему, пока не воспринимают запрет, который приготовили им взрослые, всерьез. Ученик одной из барнаульских школ по имени Всеволод рассказывает, что им и сейчас на уроках запрещают сидеть в гаджетах — дети пользуются ими в основном на перемене:

— Телефоны есть у каждого в моем классе. На перемене звоним и в игрушки режемся. Если сидеть в телефоне во время занятий, то учитель заберет его и не вернет до конца урока. На официальный запрет отреагирую плохо. Всё равно придумаем, как проносить в школу телефон.

Педагог-психолог школы № 59 Галина Подсадных считает, что ученики сами должны понимать, где находятся и как принято себя вести на уроке. Но зависимость от гаждетов так велика, что вряд ли запреты помогут.

— Будут бунтовать. Конечно, дети не станут выходить с демонстрациями, но, как вы понимаете, любой запрет рождает противодействие.

По словам психолога, нововведение может сработать только в случае с младшими школьниками, так как им еще можно привить правила пользования гаджетами во время учебы. Но это не сработает со старшеклассниками:

— Школьники будут искать выходы из ситуации, например это может быть второй телефон. Первый они демонстративно сдадут, а вторым будут пользоваться потихоньку.

«Будем думать — или пусть в сумках держат, или сейфик заведем»

В системе образования Алтайского края пока нет четко сформулированного алгоритма, по которому будет внедряться запрет гаджетов. В региональном Минобразования NGS22.RU рассказали, что Министерство просвещения РФ готовит методические рекомендации и информационные письма в регионы:

— Однако до настоящего момента данные методические рекомендации в адрес Министерства образования и науки Алтайского края не поступали. После получения методических рекомендаций будут даны разъяснения для образовательных организаций и СМИ.

Директор гимназии № 22 Андрей Громов уточняет, что уже сейчас телефоны в школах конфискуют на время занятий:

— Во всех школах Барнаула есть локальные акты о правилах пользования телефоном, где записано, что на уроках ими пользоваться нельзя. Года два назад были рекомендации нашего Министерства по образованию и Роспотребнадзора на этот счет, так что у нас есть моральное право это требовать даже сейчас. На телефоны подсели все. С младшими классами проще, учитель взял телефон, положил его в шкафчик и выдал в конце занятий. А с взрослыми школьниками сложнее, мы же не можем их обыскивать.

Пока неясно, как будет организован процесс соблюдения нового закона, кто станет забирать телефоны и куда складировать. Андрей Громов рассказывает, как это будет устроено в гимназии:

— Планирую собрать совет родителей и объявить, что предлагаю запретить телефоны не только на уроках, а вообще. Будем решать: или ребята держат гаджеты в сумках, или приобретем для них какой-то сейфик. С младшими проще, со старшими тяжелее, потому что там кабинетная система и телефоны у них дорогие. Реализация сложная. Но, с другой стороны, есть нормативная поддержка, поэтому всё будет соблюдено.

Напомним, Госдума приняла закон, запрещающий школьникам пользоваться мобильными телефонами на занятиях, 6 декабря. Как заявила председатель комитета по просвещению Ольга Казакова, теперь норма звучит так: ученики не пользуются на уроках средствами радиотелефонной связи. Исключения сделано только для случаев угрозы жизни и здоровью обучающихся или работников образовательной организации, а также иных экстренных случаев.

Взято Источник

28.12.2023