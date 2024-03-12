Детская команда по следж-хоккею из Барнаула заняла второе место на Кубке Сибири 

Соревнования прошли в Омске. Наш регион представляла команда «ВОИтели-Алтай». Ребята начали тренироваться в сентябре прошлого года.

Источник фото: пресс-служба команды «ВОИтели-Алтай»

По приезде в Омск команда сразу же отправилась на лёд. Первым соперником «ВОИтелей-Алтай» стала команда принимающего города «Ладья». Результат — 4:0 в пользу омичей.

В следующий игре наши ребята обыграли со счётом 3:0 команду «Шмелей» из города Исилькуль.

Заключительным этапом соревнований стала эстафета. От барнаульской команды в ней приняли участие три человека: Нартов Владислав, Шмаков Егор и Фатеев Иван. Все ребята на своих этапах заняли вторые места.

Юных спортсменов активно поддерживали их родители и волонтёры.

«Кричалки, дудки, флаги и запредельный настрой на хороший результат, несомненно, помогали команде во время игры», — говорит главный тренер команды Дмитрий Удалов.

Как отметили в пресс-службе команды, все ребята остались в восторге от турнира и поездки в Омск.

Взято отсюда.

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