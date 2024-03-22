Школьники. Каникулы. Выходные. Отдых. Дети играют Фото: Unsplash.com

Самое долгожданное время для всех школьников – каникулы. В это время им точно будет чем заняться, потому что в Барнауле подготовили много разноплановых видов отдыха

Каникулы у алтайских школьников начнутся уже в эти выходные, и продлятся они до 31 марта. Это время можно провести либо познавательно, либо развлекательно – каждый выбирает на свой вкус. Рассказываем, куда сходить и чем заняться на весенних каникулах в Барнауле.

Познавательный отдых

На каникулах практически все вузы Алтайского края устраивают что-то интересное для своих потенциальных студентов. Это дни открытых дверей, подготовительные курсы и мастер-классы. Подробнее об интересующем вузе можно узнать на официальном сайте или в социальных сетях.

Например, юридический институт АлтГУ специально для школьников и обучающихся по программам СПО проведет познавательные квесты и мастер-классы с призами и сюрпризами. Свои двери институт распахнет 25 и 28 марта, необходима предварительная регистрация.

В институте экономики АлтГУ 26 марта пройдет бесплатный пробный экзамен по профильной математике, а 27 марта – консультация по вступительным испытаниям для студентов СПО. 31 марта в самом университете в 11.00 день открытых дверей.

АлтГУ Фото: Виталий Барабаш

24 марта день открытых дверей проведет медицинский университет. Регистрация гостей начнется в 10.30 в главном корпусе АГМУ.

В субботу, 23 марта, в 10.00 всех желающих в гости ждут в техническом университете. Со школьниками встретятся студенты и преподаватели, чтобы рассказать о всех направлениях подготовки в вузе.

Аграрный университет проведет пробные экзамены по химии, биологии и физике для учащихся 9-х и 11-х классов. 28 марта для 11-классников – по химии и физике, 29 марта для 9 и 11-классников – по биологии. Необходима предварительная регистрация на сайте вуза до 27 марта.

Экскурсионный отдых

В Барнауле в период весенних каникул можно посетить множество различных интересных экскурсий – обзорные, познавательные, музейные.

Данил Дегтярев проводит экскурсию по Барнаулу Фото: Евгений Кучинев

На обзорных, например, участники узнают о мифах и легендах города. Во время познавательных посетят пекарню, детскую школу вождения, телестудии, студию робототехники. Также можно успеть сходить сразу в несколько музеев, которых в региональной столице насчитывается несколько десятков. Одними из самых интересных считаются Музей шоколада, Музей железной дороги, Музей “Мир камня”.

Помимо этого, экскурсии проводят в детском экологическом и кинологическом центрах, в Театре кукол “Сказка” и в Театре драмы. Подробную информацию о каждой из них можно узнать на официальных сайтах учреждений.

Развлечения

Развлечений в краевой столице немало, их разнообразие рассчитано на любой вкус. Например, можно посетить планетарий, зоопарк, аквапарк, батутный центр, нерпинарий, детские игровые комнаты, крытый каток, картинг, групповые или индивидуальные занятия в бассейне “Обь”, концерт какого-либо артиста.

Также можно попробовать свои силы в создании настоящего мультфильма в студии мультипликации. Ребенок самостоятельно нарисует фон, покадрово снимет сцены, напишет титры и многое другое.

Экскурсия в Барнаульском зоопарке. Январь 2024 года Фото: “Толк”

Театры и кинотеатры

На весенних каникулах в Театре драмы покажут такие постановки, как “Саша, привет!”, “Интуиция”, “Провинциальные анекдоты”, “Квадратура круга”, “Король Лир”, “Кроткая”, “Феномены”, “Ревизор” и “Эдит Пиаф”.

В Музкомедии – “Пиковая дама”, “Спящая красавица”, “Дочери Тевье”, “Квартирник в Музыкальном”, “Моя жена – лгунья”, “Хан Алтай”, “Беда от нежного сердца”, “Аладдин”, “Дубровский”.

В Молодежном театре – Wonder Boy, “Бременские музыканты”, “Ноябрьский зов”, “Сказка о царе Салтане”, “Квартирник”, “Прощание в июне”, “Фауст”, “Огниво” и “Пой, Вовка…”.

А в Театре кукол – “Колобок”, “Лягушка-путешественница”, “Гусенок”, “Теремок”, “Молоко”, “Папа ищет работу”, “Человек из Подольска”, “Русалочка”, “История гусеницы по имени Мишель”, “Кому нравится ночь” и “Волшебное кольцо”.

В кинотеатрах в эти дни можно посмотреть фильмы “Онегин”, “Адам и Ева”, “Дюна”, “Кунг-фу Панда 4”, “Позывной “Пассажир”, “Любовь со второго взгляда”, “Герой наших снов”, “Стражи Вселенной: как приручить динозавров”, “Первая дуэль”, “Летучий корабль”, “Ненормальный”, “Материнский инстинкт”, “(Не)бывшие” и “Отважный Бим и пернатые колокольчики”.

Взято отсюда