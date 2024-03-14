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Детский врач Сергей Бутрий покинул Россию после ареста из-за интервью иноагенту

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Детский врач Сергей Бутрий покинул Россию после ареста из-за интервью иноагенту

Сергей Бутрий Фото: vk.com/chickenpoxla

Бутрий рассказал, что его арестовали по дороге на работу за ряд фраз. В процессе отбывания наказания ему якобы намекнули, что этим все не ограничится

Детский врач из Москвы Сергей Бутрий покинул Россию после ареста из-за интервью с Катериной Гордеевой*. Вместе с ним страну покинули его жена и сын, передает Msk1.ru.

“22 февраля меня по дороге на работу арестовали за ряд фраз из интервью, подвергли допросу и приговорили к 10 суткам ареста. В процессе отбывания недвусмысленно намекнули, что этим всё не ограничится”, – написал он в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что за границей продолжит заниматься своей деятельностью, проводить очные консультации и создавать обучающие проекты.

Напомним, 22 февраля суд вынес приговор Бутрию за возбуждение ненависти после интервью с иноагентом Гордеевой. В прокуратуре решили, что педиатр проявил неуважение к врачам-патриотам своей антивоенной позицией, в результате чего ему назначили 10 суток ареста.

* Признана иноагентом на территории РФ.

Взято отсюда

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