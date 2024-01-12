Отец говорил, что у нее «непростая жизнь»

Активно о дочери пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова заговорили в 2015 году. Тогда 17-летняя Лиза Пескова появилась на Балу дебютанток Tatler, где встречаются наследницы громких фамилий, их родители и самые недоступные светские гости. Но чем больше внимания уделяла девушке пресса и общественность, тем меньше она рассказывала о своей личной жизни. Вместо этого она предпочитала доказывать, что не просто родилась с золотой ложкой во рту, а добилась всего сама.

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— Было ясно, что мы поженимся, хотя он и предложения, кажется, не делал. Просто судьба — я знала с самого начала, — отмечала Екатерина.

В 1998 году у пары родилась дочь Лиза, но уже буквально через год всё перевернулось — Пескова пригласили в администрацию президента, он вернулся в Москву, а Екатерина, работавшая в Анкаре учительницей, полностью сменила сферу деятельности и ушла в косметологию.

— Работа мужа не предполагала его присутствия дома, — поясняла Екатерина. — У нас не было вечеров и праздников. Не было дней, проведенных с детьми. Зато рос достаток. Наверное, 99 процентов жен на моем месте воскликнут: «А чего такого? Классно. У тебя же всё есть!» Но, ребята, я выходила не за положение и не за деньги. Положение было у меня всегда. Я выходила замуж за конкретного человека.

В 2012 году, после 20 лет брака, родители Лизы Песковой развелись. На тот момент девочке было 14 лет. И к этому времени она исколесила половину мира.

В 12 лет ее отправили в интернат в Нормандии, где она два года изучала французский. Отношения с одноклассниками в интернате у Лизы не задались — из-за ужасной угревой сыпи ее начали открыто травить соседки по комнате.

— Как в фильмах, я, съежившись, проходила по узкому школьному коридору, останавливаясь, чтобы ответить на вопрос: «Боже, что на твоем лице?» Я жила в комнате с четырьмя особо «открытыми» девочками, так что утром я вставала за полтора часа до подъема, чтобы замазаться тональником, пока все спят, а вечером ждала, пока все уснут, чтобы пойти смыть косметику или делала это первой и не слезала со второго этажа кровати. Иногда приходилось и спать с десятью слоями штукатурки, — вспоминала Лиза.

Через пару лет обучения в интернате Лиза перевелась во французскую школу, а когда окончила ее, преподаватели убедительно рекомендовали выпускнице поступать в местный университет искусств (дочь дипломата хорошо рисовала). Но отец настоял на классическом российском образовании, и Лиза вернулась в Москву, поступила в Институт стран Азии и Африки.

Заскучав по Франции, Пескова вернулась в Париж, где поступила в Школу бизнеса на бакалавриат. Позднее Лиза стажировалась в Европарламенте, после чего приняла окончательное решение идти в магистратуру в России. Так она попала на факультет международных отношений МГИМО.

Родители, конечно, поддерживали Лизу, но, по ее словам, ровно до тех пор, пока ей не исполнилось 18. Последний раз, по воспоминаниям девушки, отец давал ей деньги году в 2016-м.

— Я приехала на всё лето в Россию. Он дал мне 30 тысяч, половину из которых я потратила на кровать, потому что я жила в родительской квартире и ее там для меня не было, — рассказывала она тогда в интервью Forbes. — При этом я сказала папе: «Пап, можешь, пожалуйста, дать чуть побольше, 35». Он говорит: «Тебе не стыдно вообще у отца деньги просить? Тебе сейчас 18 будет». И как только мне исполнилось 18, мне просто перестали давать деньги. Меня очень строго в этом плане воспитали.

Первое время девушка зарабатывала, продавая через Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) подержанные вещи, доставшиеся ей от матери. Потом началась реклама в сторис.

— Я считаю, что в моем случае не монетизировать свою страницу было бы глупо — у меня не так много подписчиков, но у меня большой охват в СМИ, причем даже в мировых. То есть, там, от Китая до Америки обо мне писали все, и Би-Би-Си, и Си-Эн-Эн. И по всей Европе — как раз, когда я стажировалась в Европарламенте, — рассказывала девушка.

Несмотря на то что Лиза не выпячивала статус семьи, ее всё равно воспринимали как мажорку. Что изрядно удивляло ее отца.

— Лиза никогда не была ребенком-мажором. У нее была очень непростая жизнь, непростая учеба. Она училась не только в России, но и во Франции. И всегда жила там очень бедно, в спартанских условиях. Ей пришлось преодолевать огромное количество трудностей, она долго искала себя. Слава богу, сейчас всё нормально. Тоже стала изрядной карьеристкой, — рассказывал Дмитрий Песков в интервью «Известиям».

«Ненависть ко всем людям»

Только, кажется, улеглись пересуды насчет непростого происхождения Лизы, как поднялась новая волна травли. На этот раз в интернете начали оскорблять ее близких.

— В результате ежедневного кибербуллинга оскорблениям и издевательствам подвергаются мои умственные способности, мой предполагаемый образ жизни, моя внешность и мои близкие, — заявление Песковой с такими словами зачитали в марте 2018 года на заседании экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме.

По словам дочери Пескова, сперва насмешки вызывали у нее «оторопь и обиду», потом она начала испытывать «ненависть ко всем людям», затем — «жгучее желание доказать людям обратное». Пескова отметила, что ее преследуют не как личность, а как «персону, по чьему-то мнению, причастную к политической системе», тогда как ни она, ни ее блоги с политикой не связаны.

По итогам заседания эксперты предложили ввести штрафы за кибербуллинг, добавив соответствующую статью в Кодекс об административных нарушениях.

«Вы считаете меня идиоткой»

В июне 2022 года Елизавета вместе с другими членами семьи попала под санкции Евросоюза. В беседе с ТАСС Песков рассказал, что девушка очень любит Францию, где долго жила и училась.

— Но уже много лет назад она переехала к нам, она окончила здесь магистратуру МГИМО, живет и работает здесь, в Москве. И с Францией ее связывают только симпатия и теплые чувства, больше ничего, — отметил Песков.

Впрочем, весной 2023 года теплые чувства Лизы к Франции, кажется, еще сильнее охладели. После того как французские СМИ обвинили девушку в том, что ее компания по организации мероприятий пользуется связями отца.

— Я бы хотела обратиться к редакции французского телеканала LCI. Уважаемые господа, при всём моем уважении к вам, я хочу выразить сомнения в вашей профессиональной пригодности. Вчера в вечернем эфире вы не поленились посвятить несколько минут моей скромной персоне. Делали вы это абсолютно непрофессионально. Вы даже не удосужились предварительно узнать, какая я на самом деле, что представляет собой мой брат, где мы живем и чем мы занимаемся. Более того, из ваших уст прозвучало очень много лжи, — ответила на обвинения Лиза. — И нет, я не выезжала в Европу с февраля 2022-го. Либо вы считаете меня идиоткой, либо вы считаете идиотами своих пограничников.

На чём зарабатывает Лиза Пескова

В своей отповеди французскому изданию дочь Дмитрия Пескова не преминула отметить, что долго жила в Париже, после чего вернулась в Москву, где получила диплом МГИМО и теперь много работает и зарабатывает, занимается «различными проектами».

Ее отец в беседе с ТАСС был более конкретен и рассказал, что девушка работала в Фонде развития русско-французских исторических инициатив, где несколько лет трудилась над проектом по раскопкам и возвращению во Францию обнаруженных в 2019 году под Смоленском останков погибшего в 1812-м французского генерала Сезара Шарль-Этьена Гюдена.

Кроме того, в 2017 году Лиза стала советником по молодежному предпринимательству президента Ассоциации по развитию бизнес-патриотизма.

Бывали у Елизаветы и более предпринимательские проекты. Например, ООО «Лиза и Саша» (организация ликвидирована 17 ноября 2022 года), основной вид деятельности которого — производство верхней одежды. Кроме того, компания имела право продавать шкуры и кожу, шить нижнее белье и меховые шубы, заниматься оптовой торговлей — всего 18 направлений.

Также в апреле 2020 года, согласно данным ЕГРЮЛ, купила компанию «Артмак» и переименовала ее в ООО «Сперанса ДС». Сфера деятельности — туризм, реклама, изучение общественного мнения.

Еще один бизнес — рекламное агентство Centrum Moscow, в котором Елизавета числится соучредителем. По данным аудиторского сервиса Audit-it, «в 2022 году организация получила выручку в сумме 137 миллионов рублей, что на 135 миллионов рублей, или в 72,1 раза, больше, чем годом ранее».

«Любые возможности можно упустить»

На досуге Лиза Пескова любит порассуждать о том, может ли девушка из обеспеченной и влиятельной семьи быть человеком, который сам создал свой успех, да и вообще, кто такой человек, который всего добился сам.

— Для каждого своя планка. А у кого-то вообще нет никаких целей и стремлений. И это никак не зависит от происхождения и семьи, в которой ты родился. Мы формируемся из того, что в нас вкладывается обстоятельствами, родителями, окружением, преподавателями, ситуациями, в которые мы попадаем, генами, в конце концов. Кто-то при этом с низов вырастает до невиданных высот, а кто-то скатывается с этих высот на самое дно. Если у ребенка успешного человека что-то получается, об этом пишут, говорят, обычно прибавляя, разумеется: «Конечно, при таком-то отце/матери и т. д.». В России сложились определенные стереотипы, и да, они действительно не появились на пустом месте, не отрицаю. Но нельзя грести всех под одну гребенку. Люди разные, — заключает Лиза.

Взято Источник

12.01.2024