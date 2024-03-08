реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Девчонки, это идеал! Как звезда турецких сериалов Бурак Озчивит разбил тысячи женских сердец

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Кажется, он слишком хорош, чтобы быть человеком

8 марта 2024, 18:0067Написать комментарий

Девчонки, это идеал! Как звезда турецких сериалов Бурак Озчивит разбил тысячи женских сердец

Этот красавчик — жгучий брюнет с роскошными усами влюбил в себя миллионы поклонниц. Турецкий актер Бурак Озчивит стал известен в нашей стране по многочисленным сериалам, а не так давно и сам приезжал в Россию. Рассказываем о детстве, истории успеха кумира миллиона россиянок и о том, чем он занимается сейчас.

Еще чуть-чуть и видео загрузитсяБурак Озчивит недавно побывал в России

Следующим шагом к покорению сердец миллионов зрителей, особенно девушек, стали кинопробы и первый опыт в сериалах. Первая слава как актера к нему пришла после сериала «Маленькие секреты» (16+), снятого по мотивам «Сплетницы» (18+) (Gossip Girl. — Прим. ред.).

Но по-настоящему Бурак Озчивит прославился после выхода на экраны сериала «Великолепный век» (16+), где сыграл Малкочоглу, и роли Кямрана в ремейке турецкой классики «Королек — птичка певчая» (16+). За них он получил награды как лучший исполнитель мужской роли в сериалах. Также он известен российскому зрителю по сериалу «Черная любовь» (18+).

Успех в карьере и любви

Этот сериал принес Бураку не только бешеную популярность у турецких зрителей и прославил его далеко за пределами родины, но и любовь. На съемочной площадке он работал в паре с актрисой Фахрийе Эвджен, которая исполняла главную роль — Фериде. Уже до выхода сериала на экраны турецкие таблоиды стали писать о возможном романе Бурака и Фахрийе.

Девчонки, это идеал! Как звезда турецких сериалов Бурак Озчивит разбил тысячи женских сердец

Вскоре слухи подтвердились — молодых людей всё чаще стали замечать вместе вне съемочной площадки. Их свадьба состоялась 29 июня 2017 года и была очень пышной — церемония прошла во дворце Саит Халим Паша на берегу Босфора.

Девчонки, это идеал! Как звезда турецких сериалов Бурак Озчивит разбил тысячи женских сердец

Спустя два года у пары на свет появился первенец, которому дали имя Каран. В январе 2023-го Фахрийе и Бурак стали родителями второй раз, они назвали сына Керемом.

Девчонки, это идеал! Как звезда турецких сериалов Бурак Озчивит разбил тысячи женских сердец

Супруги вместе уже 7 лет, и в отличие от многих звездных пар, долгое время не давали поводов таблоидам рассказать о недомолвках или ссорах. В соцсетях Бурака и Фахрийе есть немало фото совместных путешествий, фееричных детских вечеринок и даже съемок в рекламе.

Девчонки, это идеал! Как звезда турецких сериалов Бурак Озчивит разбил тысячи женских сердец

Однако кризисы не миновали и их — в 2021 году СМИ предполагали, что супруги решили развестись. Подтверждения этому не дают ни сам Бурак Озчивит, ни его жена. В соцсетях они продолжают выкладывать совместные фото с детьми.

Девчонки, это идеал! Как звезда турецких сериалов Бурак Озчивит разбил тысячи женских сердец

Герой девичьих грез

Сейчас Бурак Озчивит продолжает сниматься в сериале «Основание: Осман» (16+), где он исполняет главную роль, и активно постит фрагменты из 5-го сезона в своих соцсетях.

Девчонки, это идеал! Как звезда турецких сериалов Бурак Озчивит разбил тысячи женских сердец

Кумир миллионов россиянок также часто снимается в рекламе — долгие годы он является лицом бренда мужской одежды Altınyıldız.

Девчонки, это идеал! Как звезда турецких сериалов Бурак Озчивит разбил тысячи женских сердец

Недавно актер подписал контракт с турецким производителем мебели Istikbal. В фотосетах и видеороликах Бурак снялся вместе с Фахрийе.

Девчонки, это идеал! Как звезда турецких сериалов Бурак Озчивит разбил тысячи женских сердец

Красавчик-актер много путешествует: за последние пару лет он побывал в Италии, Германии, Франции, Кувейте, Саудовской Аравии, Катаре. Бурак Озчивит порадовал своих поклонников в Казахстане и Туркменистане, где оседлал коня знаменитой ахалтекинской породы.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

У Бурака Озчивита не заметны и признаки звездной болезни — актер открыт общению с публикой и часто фотографируется со своими фанатами. В силу менталитета — турки без ума от детворы — звезда сериалов любит детей, всех без исключения. В Сириусе он пообщался с маленькими поклонницами, даже с самыми особенными.

Девчонки, это идеал! Как звезда турецких сериалов Бурак Озчивит разбил тысячи женских сердец

Судя по фото в соцсетях, в свободное время Бурак Озчивит увлекается рыбалкой, экстремальным спортом, ездой на мотоцикле и бегом. Также он с удовольствием проводит время с детьми, играя в футбол и катаясь верхом.

Взято Источник
08.03.2024

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Российских артистов предложили штрафовать за выступления под фонограмму

Российских артистов предложили штрафовать за выступления под фонограмму

Организаторы концертов должны будут предупреждать, что слушателей ждет не “живое”…

Российскую блогершу оштрафовали за помощь бездомной во Франции

Российскую блогершу оштрафовали за помощь бездомной во Франции

«КП»: Лену Ленину оштрафовали на 100 евро во Франции за…

Еврокомиссия предоставит деньги Украине до конца марта

Еврокомиссия предоставит деньги Украине до конца марта

Reuters: Еврокомиссия предоставит 4,5 млрд евро Украине до конца марта…

Стало известно об использовании Киевом токсичных химикатов в зоне СВО

Стало известно об использовании Киевом токсичных химикатов в зоне…

Постпред РФ при ОЗХО: Киев использует против бойцов ВС России…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp