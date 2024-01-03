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Девчонок больше: сколько малышей появилось в Бийске в новогоднюю ночь

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Девчонок больше: сколько малышей появилось в Бийске в новогоднюю ночь

В роддоме Центральной городской больницы Бийска радостные события происходили как 31 декабря, так и 1 января

Новый год для некоторый становится не только праздником, когда приходит Дед Мороз, но и настоящим чудом рождения, когда в семье появляется малыш. Некоторые “выбирают” прошлый год, и появляются на свет 31 декабря 2023 года, а некоторые, дождавшись боя курантов переходят на 1 число нового, 2024 года. 

Корреспонденты “БР” узнали, сколько малышей появилось в Бийске как 31 декабря, так и 1 января – ведь все все эти детки по праву могут считаться новогодними! 

В Бийске за эти два праздничных дня появились три ребенка, рассказали нам в пресс-службе ЦГБ: две девочки и один мальчик.

Одна из девчат родилась 31 декабря 2023 года, а мальчик и еще одна девочка уже 1 января 2024 года. Все малыши чувствуют себя хорошо.

В краевой столице, по информации “Вести Алтай”, за этот период появились четыре мальчика и шесть девочек.

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Взято отсюда

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