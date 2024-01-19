Проект на пр. Социалистический, 97 Фото: Сергей Чобан
Барнаульские предприниматели не отказываются от идеи изменить облик площади Сахарова, и уже скоро тут может закипеть работа
Весной 2024 года “Домстрой-Барнаул22” планирует обратиться в городской комитет по строительству за разрешением на ЖК на пл. Сахарова, сообщили “Толку” в компании. Девелопер уже зарегистрировал домен для будущего комплекса сахаров-парк.рф. Реализация еще двух проектов в этой топовой локации краевой столицы пока под вопросом.
Первый пошел
Взято отсюда