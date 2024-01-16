Руль. Водитель. Автобус Фото: pixabay.com

По предварительной информации, среди пострадавших не было граждан России. Пассажирам автобуса оказывается медицинская помощь

В Турции ночью 16 января пассажирский автобус с 40 пассажирами упал в кювет на трассе в районе города Мерсин. Девять человек погибли, 30 получили ранения, сообщает “Фонтанка.ру”.

Утверждается, что на трассе D-400 Анталья – Мерсин после выезда из тоннеля водитель потерял управление и автобус опрокинулся в кювет. Перед этим транспортное средство также врезалось в ограждение, передает ТАСС.

Пострадавших госпитализировали. По данным РИА Новости, среди них нет граждан РФ.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области ночью 11 января произошло смертельное ДТП на федеральной трассе М-5 “Урал”. Восемь человек погибли, один госпитализирован в тяжелом состоянии.

Взято отсюда