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Девятилетний мальчик закрыл собой маленькую сестру от взрыва в Белгородской области

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Девятилетний мальчик закрыл собой маленькую сестру от взрыва в Белгородской области

Ребенок. Младенец. Новорожденный Фото: pixabay.com

Сейчас дети проходят необходимые обследования в больнице. Рядом с ними всегда находится их мама, которая рассказала о героическом поступке сына

В селе Беловском Белгородской области девятилетний мальчик закрыл собой девятимесячную сестру во время взрыва. Сейчас они находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

“Поговорил с мамой ребят, которая все время находится рядом. У них большая и дружная семья – всего четверо детей. Женщина рассказала, что во время взрыва Женя поступил как настоящий герой, закрыв собой маленькую сестренку”, – написал губернатор.

У мальчика диагностировали множественные ранения мягких тканей стопы и закрытую черепно-мозговую травму. Девочка получила ранения лица, кисти и травму головы. Они находятся под наблюдением врачей.

Напомним, что в четверг, 14 марта, Белгородская область подверглась массированным атакам ВСУ сразу с нескольких направлений. Известно об атаке беспилотников, обстреле артиллерии и попытке диверсии.

Взято отсюда

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