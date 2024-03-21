Девятимиллионный посетитель пришёл на выставку «Россия» в Москве

Юбилейным гостем главной экспозиции страны стал девятилетний Андрей Баторов. Его семья родом из Бурятии, но сейчас живёт в Москве. Для школьника, его родителей и младшей сестры провели экскурсию по выставке в павильоне №59, посвящённой прошлому, настоящему и будущему российских городов. Также Андрей получил подарки от АНО «Дирекция выставки достижений «Россия»» и государственной корпорации развития ВЭБ.РФ, в том числе сертификат на семейное путешествие на озеро Байкал. Оно включает поездку в хаски-парк, прогулку по эко-тропе и национальному парку. Жить семья будет в одном из лучших отелей региона.

«Я видела сюжеты о других миллионниках, но не могла представить, что мы станем одними из них. Нам никогда так глобально не везло, надеюсь, что мы не исчерпали лимит везения. Этот подарок очень приятный и неожиданный», – рассказала мама Андрея Александра Маркевич.

Подарки получают все юбилейные гости выставки «Россия». Среди них экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС, туристическая поездка по Краснодарскому краю, билеты на балет «Щелкунчик» в Большой театр.

Экспозиция на ВДНХ – это главные достижения нашей страны, собранные на одной площадке, а также масса культурных, деловых и образовательных мероприятий. Так, на стенде Алтайского края представлены сельхозкультуры, выращенные в регионе, а все желающие могут почувствовать себя крестьянином, смолов на жерновах зерно в муку. В зоне промышленных достижений посетителям предлагают очистить пшеницу и гречку от мусора на фотосепараторе, разработанном в крае. Интересные факты о нашем регионе рассказывает робот-ассистент, визуализированный под исторические личности, связанные с Алтайским краем.

Международная выставка-форум «Россия» проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября 2023 года до 8 июля 2024 года.

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